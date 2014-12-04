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Культура

04 декабря 2014, 17:02

Самый большой в мире сноуборд-парк откроется в Парке Горького в четверг

культура сноуборд открытие свежий воздух Парк Горького семейная и молодёжная политика

Фото: M24.ru /Ярослав Кирилов/

4 декабря в Парке Горького состоится открытие крупнейшего в мире искусственно построенного в центре мегаполиса сноуборд-парка. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента культуры.

Парк расположится на Пушкинской набережной, рядом с Крымским мостом. Он будет включать в себя три линии, рассчитанные на разные уровни катания – от начинающего до профессионального.

Склон для начинающих станет местом для первого знакомства с фристайл-дисциплиной. Вторая линия – горка для любителей, где каждый желающий сможет оттачивать свои трюки, является самой посещаемой. Третья линия - зона для профессионалов и самая зрелищная часть для зрителей.

В парке будет предусмотрена зона для детей, а также отапливаемые раздевалки, кафе, рестораны поблизости. Посетителей ждет выступление ди-джея и развлекательная программа.

В программе церемонии открытия комплекса запланированы соревнования сноубордистов и награждение победителей. Начало в 19.00.

Вход свободный, регистрация на сайте.

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