Лекция онлайн о загадочной и далекой Западной Африке

Фото: m24/Игорь Иванко
6 февраля в Культурном центре ЗИЛ состоится очередная "улетная" лекция, посвященная на этот раз Западной Африке.
Слушателей ожидает подробный рассказ об удивительной жизни африканских племен, о их технике шрамирования и разрисовывания лиц, о сакральном смысле татуажа, о традиционной медицине, шаманах и ведьмах.
Поведает об этом Улита Липскова — путешественница, фотограф, гид и организатор нетривиальных поездок по Африке, член Ассоциации свободных гидов.
Смотрите прямую трансляцию лекции на этой странице в 19.30.
- Когда: 6 февраля, 19.30
- Что: лекция о культуре и быте западно-африканских племен
- Кто: Улита Липскова
- Кому смотреть: любителям путешествий