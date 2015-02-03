Лекция онлайн о загадочной и далекой Западной Африке

Фото: m24/Игорь Иванко

6 февраля в Культурном центре ЗИЛ состоится очередная "улетная" лекция, посвященная на этот раз Западной Африке.

Слушателей ожидает подробный рассказ об удивительной жизни африканских племен, о их технике шрамирования и разрисовывания лиц, о сакральном смысле татуажа, о традиционной медицине, шаманах и ведьмах.

Поведает об этом Улита Липскова — путешественница, фотограф, гид и организатор нетривиальных поездок по Африке, член Ассоциации свободных гидов.

Смотрите прямую трансляцию лекции на этой странице в 19.30.