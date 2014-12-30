Экс-глава управы района Сокол получил четыре года за взятку

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Бывшего главу управы района Сокол Вячеслава Иванова приговорили к четырем годам колонии за взятку в крупном размере, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Отбывать наказание Иванов будет в исправительной колонии строгого режима. Также ему назначили штраф в размере 12 миллионов рублей и лишили права занимать должности на госслужбе сроком на три года.

По данным следствия, Иванов потребовал от гендиректора компании, осуществляющей работы по содержанию придомовых территорий, взятку в размере 200 тысяч рублей за подписанные акты работ по заключенным госконтрактам и обещание подписывать их в будущем.

17 января 2014 года после получения денег Иванова задержали в его же кабинете сотрудники правоохранительных органов.

Позже Сергей Собянин освободил Иванова от занимаемой должности в связи с утратой доверия.