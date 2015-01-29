Находящегося в федеральном розыске мужчину задержали в Подмосковье

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В Клинском районе Подмосковья полицейские задержали мужчину, находящегося в федеральному розыске, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

28 января на 108 километре Ленинградского шоссе сотрудники полиции остановили 30-летнего водителя для проверки документов.

Пассажиром остановленного автомобилям был 53-летний житель Саратовской области. Выяснилось, что этот мужчина находится в федеральном розыске по подозрению в побоях. В настоящее время он задержан.

Напомним, что летом прошлого года в деревне Болтино Мытищинского района Московской области был обнаружен труп мужчины с огнестрельными ранениями. Убитый находился в федеральном розыске.