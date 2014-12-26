В Новой Москве полицейские изъяли около килограмма героина

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В Новой Москве сотрудники уголовного розыска возле одного из домов по улице Текстильщиков города Троицка задержали подозреваемого в хранение наркотиков, сообщает пресс-служба главка столичной полиции.
В ходе личного досмотра у 40-летнего уроженца Средней Азии был обнаружен и изъят сверток с веществом неизвестного происхождения, которое согласно проведенному исследованию является наркотическим средством – героином, общей массой около одного килограмма.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств".
В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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