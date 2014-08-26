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Происшествия

26 августа 2014, 16:19

На востоке Москвы избили бывшего ректора РГСУ

криминал нападения РГСУ Василий Жуков

Фото: ИТАР-ТАСС

Бывший ректор Российского государственного социального университета Василий Жуков избит на востоке столицы. В пресс-служба ГУ МВД России по Москве M24.ru подтвердили информацию об избиении, не уточнив имя и фамилию пострадавшего.

В ведомстве сообщили, что инцидент произошел во вторник в 09.30. Двое неизвестных в парке "Сокольники" напали и избили мужчину 1947 года рождения, после чего скрылись. Мужчина доставлен в больницу, в настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, полицейские ищут нападавших.

По информации агентства "Интерфакс", пострадавшим оказался Василий Жуков, до 2012 года возглавлявший РГСУ. Нападение произошло, когда Жуков приехал в спортивный центр на территории парка.

Василий Жуков является академиком РАН, заслуженным деятелем науки РФ и лауреатом премии правительства России в области образования, он награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" IV и III степени. По данным агентства, Жуков, который после увольнения с поста ректора вплоть до апреля 2014 года занимал пост почетного президента университета, больше не работает в вузе.

Весной произошел скандал в связи с увольнением с поста ректора вуза Лидии Федякиной, которая является дочерью Жукова. 28 июля приказ об увольнении Федякиной подписал глава Минобрнауки Дмитрий Ливанов. Сообщалось, что причиной стал плагиат в ее докторской диссертации. Позже Жуков заявил журналистам, что возмущен решением министерства и высказал намерение оспорить его в суде.

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