В Балашихе у мужчины изъяли более 100 граммов героина

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В Балашихе полицейские задержали за хранение наркотиков жителя Подмосковья. У мужчины обнаружили более 100 граммов героина, сообщает пресс-служба областного главка МВД.

В ходе личного досмотра у 31-летнего местного жителя обнаружен и изъят сверток из полимерного материала с порошкообразным веществом светлого цвета внутри.

Результаты исследования показали, что изъятое вещество является смесью, в состав которой входит наркотическое средство – героин, общей массой 111,02 грамма.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств".

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.