Сбившему женщину в ЮЗАО водителю предложили добровольно сдаться полиции

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Водителю, который насмерть сбил женщину на пешеходном переходе на юго-западе столицы, предложили добровольно явиться в правоохранительные органы. В настоящее время его разыскивают, сообщили корреспонденту m24.ru в пресс-службе главка столичной полиции.

Личность злоумышленника уже установлена – это 28-летний москвич. Он был судим за подделку документов и драку с полицейским. Правоохранители опубликовали фотографию подозреваемого.

ДТП произошло в ночь на 14 декабря на пересечении Керченской улицы и Балаклавского проспекта. Водитель Audi A6 проехал на "красный свет" и сбил женщину, которая переходила дорогу.

От полученных травм пострадавшая скончалась на месте, а водитель даже не остановился.

По предварительным данным, злоумышленник, скрывшись с места преступления, бросил автомобиль, где оставил документы на себя и машину. Предположительно, он был пьян.

В данный момент устанавливаются детали произошедшего.