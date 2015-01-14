В Подольске задержан мужчина с 8 граммами героина

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В Подольске полицейские задержали за хранение наркотиков жителя Подмосковья. У мужчины обнаружили около восьми граммов героина, сообщает пресс-служба областного главка МВД.

В ходе личного досмотра у 34-летнего мужчины был обнаружен и изъят сверток с порошкообразным веществом внутри. Исследование показало, что вещество является героином массой 7,94 грамм.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное хранение наркотических средств, совершенное в крупном размере". Задержанному может грозить до 10 лет лишения свободы.