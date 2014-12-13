Жителя Подмосковья задержали по подозрению в убийстве тещи

Фото: ТАСС/Сергей Карпов

В Чеховском районе Подмосковья по подозрению в убийстве тещи задержали мужчину, сообщает пресс-служба СК России.

По версии следствия, 11 декабря в дачном поселке "Южное" Чеховского района Подмосковья после употребления алкоголя между задержанным и его тещей произошла ссора. В результате конфликта мужчина выстрелил женщине в голову из ружья. От полученного ранения потерпевшая скончалась на месте.

После инцидента подозреваемый спрятал тело убитой в гараже. О произошедшем стало известно от коллег жены мужчины, которым она рассказала о случившемся. В отношении 48-летнего жителя области возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее в подмосковном Домодедове неизвестный тяжело ранил местного жителя из охотничьего ружья.

По данным источника Агентства "Москва", неизвестный открыл огонь по семейной паре, выгуливавшей собаку в парке. Мужчина, являющийся совладельцем салона красоты, был доставлен в больницу, его супруга не пострадала.