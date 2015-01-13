В подмосковном Клину задержали мужчину с шестью граммами амфетамина

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В Клину московской области полицейские задержали мужчину за хранение наркотиков, сообщает пресс-служба областного главка МВД.

Сотрудники полиции остановили автомобиль для проверки документов. При осмотре пассажира, 26-летнего жителя республики Татарстан, в кармане куртки был обнаружен сверток с порошком светлого цвета.

Полицейские изъяли данный пакет и направили его содержимое на химическое исследование. Оно показало, что злоумышленник перевозил наркотическое вещество – амфетамин, весом 6 грамм.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, совершенные в крупном размере".

.Задержанному грозит до 10 лет лишения свободы.