Полицейские задержали в Балашихе мужчину с тремя граммами героина

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В Балашихе полицейские задержали за хранение наркотиков жителя Подмосковья, сообщает пресс-служба областного главка МВД.

В ходе личного досмотра у 41-летнего мужчины был обнаружен и изъят сверток с порошкообразным веществом внутри. Исследование показало, что вещество является героином массой 3,91 грамм.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное хранение наркотических средств, совершенное в крупном размере". Задержанному может грозить до 10 лет лишения свободы.

Напомним, ранее оперативники ФСКН ликвидировали в Новой Москве притон, в котором продавался героин. Притон содержали ранее судимая местная жительница и ее безработная подруга. Отметим, что судили женщину дважды, причем оба раза – за хранение наркотиков.