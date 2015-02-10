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10 февраля, 11:10

Полицейские задержали менявшую имена "клофелинщицу"

криминал задержание кража клофелинщица

В столице задержана "клофелинщица", укравшая 800 тысяч рублей

Сотрудники столичного угрозыска задержали "клофелинщицу". Женщина подозревается в краже из квартиры иностранца более чем 800 тысяч рублей, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

Выяснилось, что 11 января в одном из столичных ночных клубов задержанная познакомилась с иностранцем. Затем они отправились в его квартиру на улице Серафимовича, где женщина и подсыпала в напиток психотропный препарат, вероятно, клофелин.

Когда мужчина заснул, злоумышленница похитила из его квартиры ювелирные изделия, часы и деньги, после чего скрылась. 9 февраля в одном из кафе на Новом Арбате женщина была задержана сыщиками МУРа.

По информации оперативников, задержанная всегда представлялась своим потенциальным жертвам под разными именами: когда Юля, а когда Алина, Анна и Азиза. Кроме того, она каждый раз придумывала себе "новое" место рождения - Узбекистан, Казахстан или Татарстан, а также возраст -от 30 до 45 лет.

Сейчас задержанной предъявлено обвинение по статье "Кража". Ей может грозить до шести лет лишения свободы.

В августе столичные полицейские также задержали двух женщин, подозреваемых в грабеже. Злоумышленницы ограбили квартиру, подмешав в напиток ее съемщика клофелин. Преступление было совершено 8 августа. В правоохранительные органы обратился уроженец одного из государств Ближнего Востока.

Он рассказал, что познакомился с двумя девушками в одном из ночных клубов в центре столицы, после чего пригласил их на съемную квартиру на Дмитровском шоссе. Девушки подмешали в напиток потерпевшего психотропный препарат, дождались пока мужчина уснул, после чего ограбили квартиру. Общая сумма ущерба от их действий превысила 300 тысяч рублей.

Стражи порядка быстро вышли "на след" "клофелинщиц", и вскоре обе девушки были задержаны. Ими оказались две уроженки Ямало-Ненецкого автономного округа.

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