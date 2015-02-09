В столице арестован подозреваемый в шпионаже на США

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Лефортовский суд Москвы продлил до апреля арест бывшему сотруднику Московского патриархата Евгению Петрину. Мужчине предъявлено обвинение в государственной измене, сообщает "Интерфакс".

Петрин, который по версии следствия, сотрудничал с американской разведкой, свою вину отрицает. В Московском патриархате уточнили, что мужчина некоторое время назад работал в синодальном Отделе внешних церковных связей.

В настоящее время в российских судах расследуется сразу четыре дела о государственной измене. В начале февраля суд продлил срок ареста Геннадию Кравцову и экс-директору украинского оборонного завода "Знамя" Юрию Солошенко, подозреваемым в шпионаже.

3 февраля суд отпустил под подписку о невыезде жительницу Смоленской области Светлану Давыдову, которую подозревают в разглашении украинским дипломатам информации о передвижении российских военных частей.

В правоохранительных органах уверяют, что Давыдова неоднократно информировала украинское посольство о подозрительных, по ее мнению, передвижениях российских войск. Женщина не признает себя виновной по предъявленному ей обвинению. Под опекой Давыдовой находятся семеро детей.