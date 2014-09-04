В Москве задержали иностранку, подозреваемую в торговле людьми

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Столичные полицейские совместно с сотрудниками угрозыска и полицией Молдавии задержали женщину, подозреваемую в торговле людьми, передает пресс-служба МВД.

По данным правоохранителей, 52-летняя подозреваемая возглавляла ОПГ, участники которой подыскивали на территории Молдавии девушек и под предлогом легального трудоустройства переправляли их в Россию, где отбирали документы и принуждали заниматься проституцией.

Женщину объявили в международный розыск, задержать ее удалось в Зеленограде. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье "Вовлечение в занятие проституцией".

Добавим, что в России подозреваемой грозит до трех лет колонии, в то время как в Молдавии наказание строже – до пяти лет.