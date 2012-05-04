ЦБР выявил еще пять незаконных точек обмена валюты в Москве

Центробанком России были выявлены еще пять незаконно действующих точек обмена валюты в Москве.

"Департамент внешних и общественных связей Банка России в дополнение к ранее размещенной информации сообщает, что Московским главным территориальным управлением Банка России установлены новые адреса, по которым осуществляется обмен валюты структурами, не имеющими лицензии Банка России", - сообщается на сайте ЦБ.

В сообщении банка указывается список установленных адресов:

1. Ул. Садовая-Черногрязская, д. 8, стр. 2 (проход под арку).

2. Ул. Краснодарская, напротив дома 51.

3. Ул. Новый Арбат, д. 1.

4. Ул. Профсоюзная, вл. 129, стр. 1.

5. Ст. м. "Павелецкая", с правой стороны в подземном пешеходном переходе рядом с выходом к Павелецкому вокзалу.