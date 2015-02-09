Сегодня в СМИ: потребительское кредитование и замороженные цены

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200 тысяч жилищных заемщиков могут получить помощь от государства

В ближайшее время правительство получит на согласование план помощи ипотечным заемщикам, которые оказались в трудном финансовом положении и не могут погашать свои долги перед банками, пишет "Российская газета".

Одна из обсуждаемых мер - кредитные каникулы. По данным Агентства по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК), ипотечников сегодня в России больше 3 миллионов человек, 20 тысяч из которых – валютные. В сумме они должны банкам 3,4 триллиона рублей.

Верховный суд разъяснил, когда хозяин квартиры может выписать сожителей

Очень распространенную житейскую ситуацию разобрал недавно Верховный суд РФ. Речь шла о выписке из квартиры человека по просьбе собственника жилья, сообщает "Российская газета".

Оказалось, что потерять право жить в приватизированной квартире можно. Легче всего это сделать, если гражданин - не собственник жилья. Собственник же может выписать бывшего члена семьи.

Глава ФСКН рассказал о перспективах расформирования службы

Глава ФСКН Виктор Иванов рассказал о громкой операции службы "Черный банкир", в ходе которой были выявлены факты отмывания средств, вырученных от реализации наркотиков, через украинский Приватбанк, передает "Коммерсантъ".

Иванов также сообщил, что за последние пять лет было ликвидировано почти 350 преступных сообществ. Это почти в десять раз больше, чем все остальные правоохранительные органы вместе взятые.

Автопродажи потеряли четверть

Российский авторынок в январе обрушился до уровня кризисного 2009 года — продажи новых машин упали на 24%, до 115 тысяч штук, пишет "Коммерсантъ".

Столь негативный результат не стал неожиданностью: после ажиотажного спроса в декабре 2014 года в январе отрасль ждала неизбежной ямы. Но на фоне стагнации экономики прогнозы экспертов на год все мрачнее: PricewaterhouseCoopers ждет падение автопродаж на 35%, а ряд крупных иностранных игроков может уйти с российского рынка уже осенью.

Магазины поддержат потребительское кредитование

Стимулировать снижающийся в кризис спрос населения продавцы готовы частично за свой счет. Чтобы заинтересовать банки в продолжении POS-кредитования, ритейлеры начали снижать для них комиссии за присутствие в торговых точках, сообщает "Коммерсантъ".

Впрочем, снижение комиссионных доходов сетей может обернуться сокращением числа акционных программ — продаж в кредит под нулевой процент. А это уже ощутят на себе рядовые потребители.

"Мегафон" станет первым крупным оператором, повысившим цены на роуминг в этом году

Сотовый оператор "Мегафон" поднимает цены на свои услуги в международном роуминге и некоторые опции, передают "Ведомости".

С 20 февраля на европейских направлениях и в ряде стран СНГ цена входящих и исходящих звонков для абонентов "Мегафона" вырастет почти на 70% — до 49 рублей за минуту, на столько же увеличится цена 100 кб интернет-трафика.

Магазины заморозят цены на продукты

"Дикси", "О’кей" и "Ашан" обещают временно не переписывать ценники на избранные товары, пишут "Ведомости".

Фиксироваться будут розничные цены на "базовый продуктовый набор": гречку, рис, пшено, макароны, подсолнечное и сливочное масло, муку, замороженную рыбу и пельмени.

Почта России ускорила сроки доставки

В 4-м квартале 2014 года, по данным Роскомнадзора, по Москве вовремя было доставлено 94% писем, сообщает "МК".

Это в 8 раз лучше, чем в 2012 году. Повысилось соблюдение сроков доставки писем и между регионами: с 52% в четвертом квартале 2012 года до 72% в 2014-м. По сравнению с 2013 годом улучшение данного показателя составляет 15% и 8% соответственно.

На окраинах появятся свои пешеходные зоны

В каждом районе Москвы решено открыть свой Арбат: с кафе, магазинчиками, скамейками, фонарями и тротуарной плиткой. Город взял курс на децентрализацию мест отдыха, пишет "Вечерняя Москва".

Число пешеходных зон в столице вырастет на сотню с лишним. Их — по согласованию с жителями — откроют в каждом районе.