Стадион "Спартака" вошел в число лучших в мире

Стадион "Спартака" стал одной из лучших площадок в мире

"Открытие Арена" стала одной из лучших площадок в мире. Стадион "Спартака" занял третье место в "топе стадионов мира", которые построили или реконструировали в 2014 году, передает телеканал "Москва 24".

Первые места достались стадиону "Альянс Парк" клуба "Палмейрас" из бразильского города Сан-Паулу, а также спортивной арене "Сан Мамес" клуба "Атлетик" из испанского Бильбао.

Всего в ежегодном конкурсе "Стадион года", который организовывает StadiumDB.com, были 32 участника из 20 стран мира.