Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Спорт

22 февраля, 10:34

Стадион "Спартака" вошел в число лучших в мире

конкурсы стадионы Открытие Арена

Стадион "Спартака" стал одной из лучших площадок в мире

"Открытие Арена" стала одной из лучших площадок в мире. Стадион "Спартака" занял третье место в "топе стадионов мира", которые построили или реконструировали в 2014 году, передает телеканал "Москва 24".

Первые места достались стадиону "Альянс Парк" клуба "Палмейрас" из бразильского города Сан-Паулу, а также спортивной арене "Сан Мамес" клуба "Атлетик" из испанского Бильбао.

Всего в ежегодном конкурсе "Стадион года", который организовывает StadiumDB.com, были 32 участника из 20 стран мира.

"Открытие Арена"

Стадион "Открытие Арена", который вмещает 45 тысяч зрителей, принял первый матч в сентябре 2014 года в Тушине. Там, наряду с Большой спортивной ареной "Лужники", пройдут игры чемпионата мира по футболу в 2018 году.

Помимо футбольного поля с четырьмя трибунами и крытой ареной на территории стадиона расположены рестораны, спорт-бар и магазин атрибутики. Общая площадь комплекса - 155 тысяч квадратных метров. В его состав входят стадион, спортивный зал с трибунами на 12 тысяч мест, помещения и зоны гостеприимства, парковка на 7,5 тысяч машино-мест.

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать