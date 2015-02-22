Стадион "Спартака" вошел в число лучших в мире

"Открытие Арена" стала одной из лучших площадок в мире. Стадион "Спартака" занял третье место в "топе стадионов мира", которые построили или реконструировали в 2014 году, передает телеканал "Москва 24".
Первые места достались стадиону "Альянс Парк" клуба "Палмейрас" из бразильского города Сан-Паулу, а также спортивной арене "Сан Мамес" клуба "Атлетик" из испанского Бильбао.
Всего в ежегодном конкурсе "Стадион года", который организовывает StadiumDB.com, были 32 участника из 20 стран мира.
"Открытие Арена"Стадион "Открытие Арена", который вмещает 45 тысяч зрителей, принял первый матч в сентябре 2014 года в Тушине. Там, наряду с Большой спортивной ареной "Лужники", пройдут игры чемпионата мира по футболу в 2018 году.
Помимо футбольного поля с четырьмя трибунами и крытой ареной на территории стадиона расположены рестораны, спорт-бар и магазин атрибутики. Общая площадь комплекса - 155 тысяч квадратных метров. В его состав входят стадион, спортивный зал с трибунами на 12 тысяч мест, помещения и зоны гостеприимства, парковка на 7,5 тысяч машино-мест.