"Мисс Москва" Ирина Алексеева: как сдать сессию и получить корону

Ирина Алексеева. Фото: М24

На днях в столице выбрали Мисс Москва. Корону королевы красоты получила 18-летняя балерина Ирина Алексеева. В интервью M24.ru девушка рассказала о том, как впервые встала на пуанты, почему не записалась в спортзал перед участием в конкурсе, кого считает эталоном женской красоты и где любит проводить свободное время.

- Ирина, насколько мне известно, решение принять участие в конкурсе красоты для вас не было спонтанным. Расскажите, с чего все началось.

- В 12 лет я пришла заниматься в театр танца "Щелкунчик". Спустя четыре года меня отправили на конкурс "Мисс Москва", там я была удостоена титула "Юная краса Москвы". И вот прошло два года, мне исполнилось 18 лет, и дирекция конкурса снова пригласила меня на кастинг в "Мисс Москва".

С детства мечтала побеждать в конкурсах красоты. Думаю, это мечта любой девочки. И я понимала, что для победы нужно прикладывать определенные усилия. Это, прежде всего, занятия хореографией. Считаю, что любая девушка должна пластично двигаться, иметь растяжку. Большое значение имеет постановка корпуса – прямая ровная спина. И, конечно, походка, чтобы со сцены тебя могли оценить по достоинству.

Фото: М24

- В вашем случае занятия балетом стали хорошим подспорьем, придали уверенности на конкурсе, верно?

- Все равно присутствовало волнение, даже на Шоу талантов. За него переживала больше всего, потому что номер, который я показывала, был поставлен для меня буквально за день до показа. Поэтому он не был отработан на 100 процентов. И, конечно, очень волновалась на выступлении, так как на сцене скользкий пол, а у меня пуанты и акробатические трюки.

- Что стало для вас самым сложным в процессе подготовки к конкурсу?

- Сложнее всего было совмещать учебу и репетиции. Но я не пропустила ни одной.

- То есть вы одновременно грызли гранит науки и готовились к конкурсу?

- Да, 28 июня сдала сессию, закончила первый курс Института современного искусства.

Фото: М24

- Сколько длились репетиции?

- С семи до десяти.

- И что вам приходилось там делать?

- Вначале разминка, затем репетировали номера. Также были факультативы: актерского мастерства и психологии. Так нас готовили к сцене.

- Чем вам больше всего нравилось заниматься в процессе подготовки к конкурсу?

- Наверное, посещать репетиции. Они очень важны. Чтобы со сцены одна девушка смотрелась хорошо, они все должны выступать слаженно и гармонично.

Фото: М24

- Правда ли, что на репетициях вас "штрафовали" за опоздания: заставляли качать пресс и отжиматься?

- Меня ни разу не оштрафовали. Но, в принципе, считаю такие штрафы правильной мерой наказания. Ведь опоздавшие держали себя в хорошей физической форме.

- Как вы приводили себя в форму перед конкурсом? Может, записались на йогу или в тренажерный зал?

- У меня не было времени на дополнительные нагрузки. Да и для поддержания хорошей физической формы мне хватает балетной подготовки.

- Извечный вопрос для участниц конкурсов красоты – о конкуренции и дружбе между девушками. Как у вас с этим обстояли дела?

- Мы достаточно дружно общались с девчонками. Те, кто не хотел общаться, сразу отдалились. Но конфликтов не было. Конечно, кто-то был ближе, кто-то соблюдал дистанцию. Но очень много девчонок меня поддерживали, а я - их.

Фото: М24

- Каков был возраст конкурсанток?

- От 18 до 26 лет.

- Ирина, волнение перед выступлениями – дело обычное. Но каждая девушка справляется с ним по-своему. Что придавало вам уверенности, поделитесь секретом.

- Как такового секрета нет. Важную роль сыграло то, что я фактически с детства на сцене, а на ней человек раскрывается совсем по-другому. Думаю, у меня получилось хорошо себя показать.

- Вас можно назвать стеснительным человеком?

- Скорее, общительным. Если человек выходит на сцену, то это уже говорит о многом.

Фото: из личного архива Ирины Алексеевой

- Кто поддерживал вас на финале "Мисс Москва"?

- Приходили болеть мой педагог, коллектив, также мама и друзья.

- Как они отреагировали, когда услышали, что вы заняли первое место?

- Для них это было неожиданно. Мои родственники, друзья, как и я, не рассчитывали на то, что я поднимусь так высоко.



- Вы не думали, что примерите корону победительницы?

- Предполагала занять какое-то хорошее место, но не главное.

Фото: М24

- Что почувствовали, когда объявили, что вы – Мисс Москва?

- Не сразу поверила своей победе. Осознание пришло немного позже, после того, как я ушла со сцены.

- Конкурс прошел гладко, без курьезов?

- Да. Я приняла участие уже в двух конкурсах красоты и могу сказать, что никогда не сталкивалась, например, с тем, что девушки подкладывают друг другу в туфли стекла или делают другие неприятные вещи.

- Кого из членов жюри вы боялись больше всего?

- Дело в том, что когда я выхожу на сцену, то передо мной некая стена, никого не вижу. Поэтому страха жюри не было. Я воспринимала членов жюри как обычных зрителей.

- Как подбирались костюмы для выступлений?

- За несколько дней до конкурса были примерки, на которых мы могли выбрать себе костюм. Все пожелания девушек учитывались.

- Вы довольны всеми своими костюмами?

- Да, мне понравились все. Я даже считаю, что у меня они были самые лучшие.

Фото: М24

- После победы отношение друзей и сокурсников к вам изменилось?

- Друг познается в радости. Мало кто из настоящих друзей может за тебя искренне порадоваться. И я сделала для себя определенные выводы, после того, как получила корону.

- Вы готовы к известности, к тому, что вас, возможно, начнут узнавать в публичных местах?

- Очень приятно, когда тебя узнают люди и по-хорошему радуются за тебя.

- Ирина, победа в конкурсе как-то повлияла на вашу жизнь?

- И до победы в конкурсе у меня было много разных проектов: концерты, съемки для различных каталогов. После конкурса у меня прибавилось работы – это и интервью, и благотворительные концерты (помимо титула "Мисс Москва" я получила титул "Мисс благотворительность"). Нужно прилагать усилия, чтобы быть достойной таких титулов.

Фото: из личного архива Ирины Алексеевой

- Что планируете делать в ближайшие месяцы?

- Пока буду давать благотворительные концерты, сниматься на обложках журналов и готовиться к "Красе России". Этот конкурс пройдет осенью.

- Можно ли узнать ваши параметры?

- Рост 176, объем груди – 85 сантиметров, талии – 60 сантиметров и бедер - 90 сантиметров.

- У вас есть эталон женской красоты?

- Мне нравится модель Адриана Лима, я часто смотрела повторы показов с ее участием. Но кумира нет.

- Что вы вкладываете в понятие "красота"?

- В первую очередь – это талант. Если у тебя есть внутренняя красота, стремление к чему-то, то это отразится и во внешнем облике.

- Ирина, расскажите о любимых местах в Москве – тех, где нравится гулять с близкими.

- У меня не очень много времени для прогулок по Москве, так как я постоянно где-то выступаю. Но мне нравится ходить по Красной площади, посещать Воробьевы горы.

Фото: М24

- Какие фильмы вам нравятся?

- Очень люблю фильмы с участием Одри Хепберн. Такие как "Римские каникулы" или "Завтрак у Тифани".

- А каким блюдам отдаете предпочтение?

- Сложно сказать. Мне нравится практически все. Но если выделять, то это японская кухня.

- Как относитесь к диетам?

- В моей жизни не было такого опыта, могу себе позволить абсолютно все. Но если человек чувствует, что ему нужно похудеть, почему бы не посидеть на диете? Всегда нужно стремиться к идеалу.

- Ирина, как проходит ваш идеальный выходной, когда не нужно бежать на учебу или выступления?

- У меня практически не бывает таких дней. Но если выдастся полный выходной, то я, наверное, посвящу его культурной программе: посещу театр или галерею.

Алла Панасенко