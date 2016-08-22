Несмертельные битвы: 10 самых странных разборок в столице

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Две цыганки, занимающиеся попрошайничеством, подрались в столичном метро. По одной из версий, они не поделили сферу влияния в подземке. Сетевое издание m24.ru вспоминает другие необычные разборки в городе за последний год.

Драка историческая

Двойники Владимира Ленина и Иосифа Сталина подрались в подуличном переходе станции метро "Охотный ряд" 6 июля прошлого года. С заявлением в отдел УВД на метрополитене обратился пострадавший Игорь Горбунов, работающий двойником Владимира Ильича на Манежной площади.

По его словам, Латифа Валиев, изображающий Сталина на той же площади, ударил его в спину зонтиком после спора. Причиной конфликта стало профессиональное недопонимание – Валиев обвинил Горбунова в сотрудничестве с другим двойником Сталина.

Дело о драке двойников Ленина и Сталина взяла на контроль прокуратура

Драка ретроградная

В Клинском районе Подмосковья повздорили пассажир и водитель автобуса. Причиной конфликта стала остановка, которую дорожные рабочие перенесли в другое место: пассажир хотел сойти на старом месте, но водитель останавливаться не стал. Тогда мужчина проник в кабину и продолжил высказывать свои требования на повышенных тонах. Конфликт перерос в рукоприкладство.

Закончился инцидент тем, что пассажир кинул в водителя пивную банку и ретировался. У последнего были зафиксированы ушибы лица, головы и левого бедра, он написал заявление в полицию.

Драка авиационная

В Домодедове столкнулись таксисты и охранники, инцидент произошел в одном из залов. Со слов перевозчиков, их пытались в грубой форме выгнать на улицу, и в итоге один из водителей упал на пол, пожаловался на боль в ноге и попросил вызвать медиков. Он намеревался обратиться в полицию.

Интересно, что таксисты нередко выясняют бизнес-отношения средневековыми способами: также в Домодедове на одного из перевозчиков с кулаками налетели коллеги по цеху – по словам очевидцев, мужчину побили после того, как он забрал клиента.

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Драка подземная

Дежурная московского метрополитена подралась с пассажиркой в час пик. Драка произошла возле эскалатора, где сидела женщина, на станции метро "Шаболовская". Причины инцидента выясняются, но, по одной из версий, начала бой пассажирка. Обоих участниц столкновения отвели в отделение полиции.

Драка справедливая

Водителю BMW сломал нос другой автовладелец за отказ уступить дорогу машине скорой помощи. Инцидент произошел утром 25 декабря в районе дома № 9 по улице Островитянова. Водитель иномарки не пропустил медиков, после чего между ними вспыхнул конфликт, в который вмешался очевидец. Со слов владельца BMW, тот нанес ему удар по лицу и скрылся.

Водитель иномарки отказался уступать дорогу скорой помощи

Драка плотоядная

В жилом доме на западе Москвы женщина покусала председателя ТСЖ, который, по словам жителей, управляет товариществом тоталитарными методами.

Конфликт между председателем и жительницей дома Еленой Тютчевой начался с того, что та пришла в правление ТСЖ за справкой об отсутствии задолженностей. Справку председатель по какой-то причине не выдавал, и женщина начала снимать его с помощью камеры смартфона. Это разозлило председателя и Тютчева ушла с синяками, причем, как говорит женщина, досталось даже грудному ребенку, который все это время был у нее на руках.

По словам консьержки дома, председатель подговаривал ее оклеветать женщину – сказать, что та видела, "что она шла с мужем пьяная и вся в синяках". Консьержка отказалась от лжесвидетельства. Председатель ТСЖ же рассказал, что Тютчева якобы обгрызла ему зубами обе руки, чуть не откусила четвертый палец на левой руке и толкнула о край стола.

Драка романтическая

Две женщины подрались в столице из-за дебошира. Подвыпивший прохожий гулял по улице, и ему сделали замечание насчет его внешнего вида и того, что он находится в нетрезвом состоянии в общественном месте. Проходившая мимо женщина решила силой вбить в бедолагу мораль и накинулась на него с кулаками.

У потерпевшего нашлась заступница, которая сцепилась с женщиной. Об их дальнейшей судьбе неизвестно и мы надеемся, что обошлось без серьезных травм (влияние алкоголя на организм не в счет).

Драка художественная

На Старом Арбате повздорили двое художников: один рисовальщик сделал оскорбительный шарж на своего коллегу, а тот решил ответить кулаками. Некоторые СМИ сообщают, что дело было не только в рисунке – автор шаржа также приставал к жене коллеги. Дело закончилось миром, увечий никто не получил.

Фото: m24.ru

Драка голодная

В подмосковной "Пятерочке" охранник набросился на покупателя из-за подозрений в краже банана. Страж ворот супермаркета уверял, что пытался предотвратить хищение, и сначала он вступил в словесную перепалку с клиентом, а после уложил его на пол.

Интересно, что ЧП произошло из-за полусъеденного банана, который держал в руке посетитель, причем конфликта могло и не быть, потерпи покупатель до оплаты фрукта на кассе.

Драка отчаянная

Нетрезвый молодой человек ехал в метро с гаечным ключом и вдруг впал в буйство, стал кричать и угрожать пассажирам. Они передали информацию машинисту с помощью устройства экстренной связи.

На станции в вагон зашли полицейские, которые попытались усмирить дебошира, но он несколько раз ударил одного из стражей порядка по голове тем самым ключом. В результате сотрудник полиции получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга, его госпитализировали.