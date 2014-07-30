К празднику на ВДНХ отремонтировали центральную зону

На ВДНХ завершается подготовка к празднованию 75-летия выставки

На ВДНХ завершается подготовка к празднованию 75-летия выставки. "Сейчас ведутся самые интенсивные работы. Я думаю, что мы встретим праздник в полной боевой готовности. Это будет праздник всего города", - рассказала в эфире радио "Москва FM" заместитель генерального директора ВДНХ Ирина Гордина-Невмержицкая.

По ее словам, сейчас почти вся центральная зона уже отремонтирована: "Фасады уже приняли свой величественный вид, строительные леса остались лишь на нескольких павильонах центральной зоны и в удаленных местах".

Как ранее сообщало M24.ru, праздничные мероприятия пройдут на территории выставки с 1 по 3 августа, с 12 дня до полуночи. Все они будут бесплатными. Три дня на сцене Зеленого театра будет звучать живая музыка. На новой сцене будет давать концерты музыканты разных направлений.

Напомним, что в честь юбилея Сергей Собянин предложил вернуть выставочному центру историческое название и "освежить" его территорию. 15 мая ВВЦ был переименован в ВДНХ. При этом территория ВДНХ увеличилась в два раза за счет Ботанического сада и Останкинского парка - там убрали заборы, разграничивающие места отдыха.

Вновь заработали 17 исторических фонтанов, территорию выставки освободили от большей части нецивилизованной торговли. Всего было ликвидировано порядка 300 различных незаконных строений.