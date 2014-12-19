Рождественские вечера "Зажги свечу" пройдут в "Известия Холл"

Фото: M24.ru/Михаил Сипко

6 и 7 января в "Известия Холл" пройдут рождественские музыкальные вечера "Зажги свечу". Посетителям расскажут о событиях, произошедших более 2000 лет назад на земле древней Палестины во время рождения Христа.

На музыкальном вечере можно будет услышать рождественские мелодии в самом разном исполнении - от симфонического оркестра до современных эстрадных артистов.

Кроме вечерней концертной программы 6 января в 12.00 состоится мюзикл "Зажги Свечу" для детей из детских домов, которым раздадут подарки.

Начало – в 17.00, вход свободный.