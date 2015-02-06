Клуб Игоря Бутмана открылся на Моховой

Игорь Бутман. Фото: Леонид Селеменев

Клуб Игоря Бутмана на "Красных воротах" переехал на новое место, в здание Геологического музея имени Вернадского возле метро "Охотный ряд". Основное помещение клуба - зал на 40-50 мест - находится на первом этаже.

Клуб на Моховой также будет использовать большой "Белый зал" на третьем этаже музея. Официальное название второй плошадки - Клуб Игоря Бутмана на Моховой. Все остальное остается прежним – лучшие российские и зарубежные джазовые составы на сцене.

В течение февраля новый клуб будет работать в тестовом режиме, а уже в начале марта пройдет официальная презентация нового джазового места.

В клубе на Моховой выступят:



6 февраля - Александр Довгополый (саксофон) и его группа;

7 февраля - Сергей Манукян (вокал) и его группа;

12 февраля - Группа “Classy Jazz”.

Новый адрес клуба: ул. Моховая д.11, стр.11.