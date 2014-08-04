M24.ru проведет в МУЗЕОНЕ книжный праздник

Фото: m24.ru / Александр Авилов

В это воскресенье, 10 августа, сетевое издание M24.ru и проект "Книги в парках" приглашают москвичей в парк искусств МУЗЕОН. Здесь состоится большой книжный праздник, посетителей которого ждут игры, литературные чтения, лекции, буккроссинг и концерт. Ведущим праздника станет телеведущий "Москвы 24" Иван Распопов.

"Книжное воскресенье от M24.ru" соберет в МУЗЕОНЕ любителей чтения всех возрастов. Взрослые гости праздника смогут поиграть в "Библиомафию" с проектом ReadRate и послушать выступления молодых и талантливых музыкантов. Детей же ждут научные мастер-классы от Детского центра "Иннопарк".

На празднике будет работать точка буккроссинга. Специально для "Книжного воскресенья" издательство "АСТ" подготовило 250 томов лучших отечественных и зарубежных авторов. Понравившиеся новинки удастся унести с собой, оставив взамен какую-нибудь другую книгу. Среди произведений, которые окажутся на книжных полках, - творения Бориса Акунина и Джона Толкина, Сергея Лукьяненко, Стивена Кинга и Анны Гавальда.

Для самых маленьких гостей МУЗЕОНА откроют специальную детскую зону. Здесь пройдут научные мастер-классы: ребята будут делать роботов из фетра (16.00), собирать калейдоскопы (18.00) и опытным путем изучать химические реакции (19.00). На "Химической кухне" ребятам предстоит приготовить слоистый коктейль, порисовать на молоке и сделать "Лимонадный фонтан".

"Библиомафия" - это игра, в которой соревнуются не просто мирные жители и бандиты, а литературные персонажи. Герои могут быть самыми разнообразными: от Пеппи Длинный Чулок и Сонечки Мармеладовой до Льва Толстого, Эрнеста Хемингуэя и Агаты Кристи. Игра начнется в 17.00 и продлится до самого вечера.

На книжном празднике удастся приобрести произведения любимых авторов. Выбрать издание по душе предложат в специальных полках с книгами под названием "гоголь-модули".

Участие в праздничном концерте примут Родион Газманов, группы Groove Etiquette, Young Adults, Shoo, Kosmax и Ася Пивоварова, Lividup, "Два поэта", Analog Attention. Молодые музыканты поднимутся на сцену с 15.30 до 20.10.

Groove Etiquette. Фото предоставлено проектом "Книги в парках"

На книжном празднике удастся послушать лекции: читать их будут британская поэтесса Шинейд Моррисси и певец Павел Артемьев.

Моррисси расскажет, где искать вдохновение, и поделится семейными историями о своих родственных связях с Россией. Она также прочтет отрывки из последнего сборника "Параллакс", который критики хвалили за лирическую красоту и амбициозность. Среди прочих произведений здесь - пять стихотворений о Советском Союзе, в том числе, стихотворение "Шостакович". Лекция поэтессы пройдет с 16.00 до 17.00.

В "Музеоне" стартовал ежегодный проект "Книги в парках"

Певец, актер и участник телешоу "Фабрика звезд" Павел Артемьев прочтет стихотворения современных поэтов, Веры Полозковой и Федора Сваровского. Поэтический сет Артемьева намечен на 17.00.

Проект Книги в парках" Проектвключает лекции, презентации новых книг, литературные перформансы, публичные чтения на открытых городских площадках и концерты. В мероприятиях уже приняли участие Ирина Апексимова, Диана Арбенина и Алиса Гребенщикова, которые читали стихи. Все лето в рамках проекта можно приобрести книги по цене, сниженной на 10-30 процентов. В специальных гоголь-модулях, установленных в парках, можно получить консультацию специалиста, который поможет выбрать книгу.





"Книжное воскресенье" пройдет с 15.30 до 20.00.