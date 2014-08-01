За празднованием 75-летия ВДНХ можно наблюдать онлайн

Фото: M24.ru

Для москвичей, которые не могут посетить празднование 75-летия ВДНХ, организована онлайн-трансляция на официальном сайте выставки.

Трансляция ведется с 40 видеокамер, установленных на площадках, где проходят основные праздничные мероприятия.

Напомним, что 1 августа в Москве начались праздничные гулянья по случаю юбилея ВДНХ. На восьми площадках выставки москвичей ждут концерты, игры, представления и аттракционы.

Отмечать юбилей ВДНХ будут все выходные. Ожидается, что за пятницу, субботу и воскресенье выставку посетят около миллиона гостей. Организаторы юбилея приготовили развлечения для всех возрастов и на любой вкус. Подробнее о праздничной программе читайте здесь.

Праздник проходит с 12.00 до полуночи. В связи с праздничными мероприятиями в ночь с 1 на 2 августа работа ряда маршрутов наземного городского пассажирского транспорта продлевается до 3 часов ночи, а метро - до 2 часов.

На ВДНХ в дни праздника усилили меры безопасности: ввели особый пропускной режим и запретили машинам въезд на территорию.

Все входы оборудованы рамками-металлоискателями. Пронести с собой жидкость в больших емкостях, колюще-режущие и крупногабаритные предметы не получится.

Представители ВДНХ также просят гостей не приезжать на праздник на роликах, велосипедах и прочих индивидуальных средствах передвижения. Прокаты в дни празднования юбилея работать не будут.

Припарковаться можно на прилегающей территории, в частности, на новой парковке, оборудованной вдоль монорельса и за торговым центром "ВДНХ". Здесь смогут разместиться 1470 машин.

С 1 по 3 августа в Москве отметят 75-летие ВДНХ

В честь празднования 75-летия на территории ВДНХ открылись различные экспозиции, кроме того, в Зеленом театре пройдет серия концертов. Все праздничные мероприятия можно посетить бесплатно.

Главная юбилейная экспозиция начала работу в павильоне "Центральный". Здесь представили редкие материалы, рассказывающие о том, что происходило на территории выставки с самого момента ее открытия. Посетители могут рассмотреть исторические редкие кадры ВДНХ и горельеф скульптора Евгения Вучетича, который на протяжении десятилетий был скрыт от глаз публики.

Все три дня на обновленной сцене Зеленого театра будет звучать живая музыка. 1 августа посетителей ожидает классическая и джазовая программа, среди участников - симфонический оркестр "Русская филармония", Нино Катамадзе, "Дунаевский Orchestra" и Евгений Федоров. 2 августа состоится рок-концерт, на котором выступят Борис Гребенщиков и группа "Аквариум", Евгений Маргулис, Максим Леонидов. Программа на 3 августа посвящена world music, в Зеленом театре выступят Петр Налич, Севара Назархан и группа "Мгзавреби".

Напомним, в честь юбилея Сергей Собянин предложил вернуть выставочному центру историческое название и "освежить" его территорию. 15 мая ВВЦ был переименован в ВДНХ. При этом территория ВДНХ увеличилась в два раза за счет Ботанического сада и Останкинского парка - там убрали заборы, разграничивающие места отдыха.

Вновь заработали 17 исторических фонтанов, территорию выставки освободили от большей части нецивилизованной торговли. Всего было ликвидировано порядка 300 различных незаконных строений.