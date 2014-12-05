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Культура

05 декабря 2014, 13:10

Поклонников "Гражданской обороны" попросили не приходить в кинотеатр пьяными

кинотеатры документальное кино гражданская оборона Егор Летов кино

Егор Летов. Фото: facebook.com/grobfilm

Организаторы показов фильма о Егоре Летове "Здорово и вечно" призывают зрителей не приходить на показы пьяными. Иначе их просто не будут пускать в кинозал. Об этом сообщается в официальной группе фильма в Facebook.

"…имейте, пожалуйста, в виду, что нетрезвых людей в зал пускать не будут – даже при наличии билета", - говорится в сообщении.

Такое заявление связано с тем, что "зрители ведут себя, мягко говоря, по-свински. Сейчас нам сообщили о том, что заблеван очередной зал".

В настоящий момент идет речь о возможной отмене всех оставшихся показов, так как "химчистка кресел стоит очень немаленьких денег".

Напомним, фильм "Здорово и вечно" стал самым успешным документальным релизом 2014 года. За первые выходные его посмотрело более 6,5 тысяч человек.

Фильм "Здорово и вечно" посвящен ранним годам группы "Гражданская оборона" и Егору Летову. Выход картины в прокат приурочен к 30-летию группы.

В основу картины легли съемки, сделанные участниками группы, а также интервью с людьми, принимавшими участие в судьбе "ГО" на начальном этапе, и редкие архивные кадры.

Над проектом вдова Летова и бас-гитаристка "Гроб" Наталья Чумакова работала почти пять лет. Сняла она его вместе со сценаристом Анной Цирлиной. Продюсировал фильм режиссер Борис Хлебников, являющийся большим поклонником Летова.

Напомним, "Гражданская оборона" – культовая советская и российская рок-группа, основанная Егором Летовым и Константином Рябиновым в Омске в 1984 году. Являлась одной из самых влиятельных рок-групп СССР и России.

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