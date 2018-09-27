Призер "Кинотавра", детский хоррор и недетская сказка – кинопремьеры недели

Приключения современного Дон Кихота, Киану Ривз в России, хоррор для детей и победитель "Кинотавра". Редакция портала Москва 24 расскажет о главных кинопремьерах недели, которые стоит посмотреть.

"Человек, который убил Дон Кихота"



Главный "долгострой" Терри Гиллиама, фильм, над которым режиссер работал почти тридцать лет, после громкой премьеры на Каннском кинофестивале выходит и в России. "Человек, который убил Дон Кихота" – фантастическая комедийная драма о молодом режиссере и сыгравшем в его дипломном фильме старике, убежденном в том, что он – Дон Кихот. Сюрреалистическое путешествие, где прошлое переплетается с настоящим, правда – с выдумкой, а литература – с реальностью. Этот фильм – яркое послание одного из главных современных "киносказочников" о любви, тяге к странствиям и идеальном мире, где нет места цинизму.

"Непрощенный"



"Непрощенный" – новый фильм Сарика Андреасяна с Дмитрием Нагиевым в главной роли. Основанный на истории Виталия Калоева, потерявшего семью в результате авиакатастрофы, это – один из главных российских фильмов года. Драма о мести и жажде справедливости так или иначе вызовет споры, найдет сторонников и противников, а сформировать о ней собственное мнение можно уже сегодня.

"Профессионал"



Не успели зрители раскритиковать полный штампов о России "Красный воробей", как в прокат выходит еще один фильм, которому суждено стать мишенью для заслуженной критики. "Профессионал" (в оригинале – "Сибирь") с Киану Ривзом в главной роли – фильм о торговце драгоценными камнями, который приезжает в Россию за партией бриллиантов, но оказывается обманутым и втянутым в криминальные разборки. С девизом "Один против русской мафии", фильм представляет наглядную коллекцию западных клише о России. Уже успевший получить низкий рейтинг у западных зрителей, он будет интересен, прежде всего, тем, для кого фильмы о русской мафии – отличный повод посмеяться.

"Мотылек"



Ремейк одноименного фильма 1973 года со Стивом МакКуином и Дастином Хоффманом, "Мотылек" – история взломщика сейфов Анри Шарьера, получающего пожизненный срок за преступление, которого он не совершал. Заключенный после нескольких побегов в тюрьму, со всех сторон окруженную водой, он решительно настроен вновь обрести свободу – пусть даже его новый дом известен как место, откуда еще никому не удавалось сбежать.

"Тайна дома с часами"



Новый фильм сделавшего карьеру на хоррорах Элая Рота "Тайна дома с часами" – причудливая смесь из фильма ужасов, фантастики, детектива и сказки с пометкой 12+. Место действия, как и положено в фильмах ужасов – загадочный дом, полный зловещих тайн. Главный герой, как и положено в сказках – мальчик-сирота по имени Льюис, переезжающий к приемным родителям. Семейный фильм с Кейт Бланшетт и Джеком Блэком в главных ролях – альтернатива "Гарри Поттеру" и "Хроникам Нарнии". Для фанатов, скучающих по франшизам, и всех тех, кто предпочитает готовиться к Хеллоуину загодя.

"Поиск"



Американский триллер "Поиск" – еще один проект Тимура Бекмамбетова как продюсера и одного из создателей screenlife – жанра фильмов, действие которых частично или полностью разворачивается на экранах различных устройств: от смартфонов и компьютеров до камер наблюдения. Пытаясь найти свою бесследно исчезнувшую шестнадцатилетнюю дочь, Дэвид Ким предпринимает собственное расследование, во время которого узнает все больше неожиданных подробностей из жизни своего самого близкого человека. О "параллельности" жизней в социальных сетях и действительности – в дебютном фильме Аниша Чаганти.

"Игрушки для взрослых"



Место действия фильма "Игрушки для взрослых" – воображаемый Лос-Анджелес, где люди живут бок о бок с живыми куклами. Но даже такой забавный на вид мир далек от идеального. Внезапно город сотрясает волна жестоких кукольных убийств, расследовать которые поручено женщине-копу и ее напарнику – детективу-кукле. На родине в США комедия с Мелиссой МакКарти в главной роли собрала не самые лучшие отзывы от зрителей и кинокритиков, но для тех, кто истосковался по "Маппет-шоу" и вырос на "Улице Сезам", здесь найдется возможность поностальгировать.

"Сердце мира"



"Сердце мира" – обладатель главного приза "Кинотавра" этого года (а также приза за лучшую мужскую роль и награды Гильдии киноведов и кинокритиков), фильм Наталии Мещаниновой, сценаристки главного российского фильма прошлого года "Аритмия". История живущего в деревенской глуши на притравочной станции ветеринара и окружающих его людей – неторопливый и реалистичный фильм про человека, не находящего места в жизни, про сложности коммуникации и то, что животные могут быть ближе людей. "Сердце мира" – артхаус в его классическом понимании, ценимый одними и вгоняющий в сон других.

"Букшоп"



Для всех англофилов на этой неделе припасен настоящий подарок – драма с британским духом "Букшоп". История молодой женщины, открывающей собственный книжный магазин в маленьком городке и своими провокационными книгами попирающей жизненные устои провинциальных леди и джентльменов. Фильм об истинно английском противостоянии, скрытом за идеальной вежливостью!

"3 дня с Роми Шнайдер"



"3 дня с Роми Шнайдер" – немецкий байопик о последних месяцах жизни актрисы. Действие фильма, выходящего в прокат к восьмидесятилетнему юбилею Шнайдер, происходит в 1981 году. Пытающаяся справиться с депрессией кинодива уединяется в отеле, где проводит время с лучшей подругой и дает последнее в своей жизни большое интервью. Черно-белый фильм, имитирующий документальное кино, – подарок для всех поклонников великой звезды экрана.

"Похитители носков"



Создатели чешского мультфильма "Похитители носков" вдохновлялись знакомой каждому проблемой загадочного исчезновения этой детали гардероба. Взяв за основу расхожую ситуацию, они придумали сказочный мир, в котором орудуют неуловимые носкоеды, соревнующиеся в борьбе за обладание ценным ресурсом со зловещими носкорезами. "Похитители носков" придутся по душе любителям нестандартных историй, а для тех, кто предпочитает более "традиционные" сюжеты – вторая мультпремьера недели.

"Руби и Повелитель воды"



"Руби и Повелитель воды" – китайский мультфильм о двух друзьях – божьей коровке Руби и стрекозе по имени Повелитель Воды. Живущие в лаборатории, они мечтают о свободе, путешествиях и загадочной стране, попасть в которую не так-то просто. О, зачастую, нелегком, но увлекательном пути к мечте – в мультфильме для самых маленьких.

Лиза Минаева