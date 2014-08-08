Столичная прокуратура закрыла нелегальное казино на Тверской

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Прокуратура Москвы закрыла нелегальное казино в центре Москвы, сообщает пресс-служба ведомства.

Сотрудники прокуратуры выяснили, что в помещении на Тверской улице работало более 40 игровых автоматов. В ходе рейда также были задержаны посетители и предполагаемый организатор игорного заведения. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье "незаконные организация и проведение азартных игр".

По предварительным данным, доход от деятельности казино за один месяц составил не менее 7 миллионов рублей.