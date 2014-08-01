Рогожская станица: как живут московские казаки-старообрядцы

"Познавательный фильм": Рогожская станица

Рогожская станица – укромный уголок живущих в Москве казаков. На протяжении многих поколений жизнь здесь течет по одним и тем же правила. О том, как живут казаки-старообрядцы в XXI веке, читайте в документальном расследовании телеканала "Москва Доверие".

Новая жизнь по старым правилам

Раз в год казаки Рогожской станицы собираются на круг. Выбирают атамана, есаула, кошевого. Решают, как будут жить в следующем году. Решение всегда одно и то же: жить будем так же, как жили прежде.

"Это законодательный орган. То есть вот на круг собрались казаки, все, что решили, за этот год должны исполнить", – объясняет атаман Рогожской станицы Дмитрий Власов.

Традиция собираться на казачий круг восходит к XVI веку. Так было заведено в каждом казачьем войске, в каждой станице. Жива эта традиция и сейчас, хотя на круг уже и собираются не 200, не 300 человек, а всего 16.

"Потому что казаки были естественны, в государстве образования: были казачьи войска, они совершенно спокойно жили, назывались казаками, они были внесены в государственные все документы, и так далее. Сейчас же этого нет. Сейчас никаких документов, что никаких казаков вообще нет. Но остались люди, эти люди как могут, так и организовываются, сами по себе", – рассказывает Дмитрий Власов.

Это не игра в казаков, они и есть настоящие казаки. Несмотря на то, что многие из них родились в Москве и никогда не бывали ни в одном казачьем войске.

Казак лейб-гвардии Казачьего полка

О своих корнях жители Рогожской станицы знают по семейным преданиям. С молоком матерей впитали они рассказы о великих походах, о славных воинах, самобытный уклад жизни которых достался им по наследству. И хоть сегодня им уже не нужно совершать ратные подвиги, они по-прежнему чтут традиции предков.

Казачья станица расположена на юго-востоке Москвы в районе станции метро "Площадь Ильича" в Старообрядческой слободе. И в этом нет ничего удивительного: до начала ХХ века примерно половина воинов Донского казачьего войска исповедовала старую веру. На Урале и в Твери староверами были почти все казаки. И хотя Москва в целом стала духовным центром никонианства, сторонники древнего благочестия со всей страны продолжали стремиться сюда, в Рогожскую слободу, еще в XVIII веке ставшую сердцем российского старообрядческого мира.

"Ее развитие началось в конце XVIII века в годы испытаний в Москве: это была чума. Старообрядцы-православные, движимые, можно сказать, состраданием к своим братьям, делали все возможное, чтобы помочь болящим, а умирающих, конечно, проводить в последний путь. И вот это они делали. За неимением гробов в рогожи заворачивали, и сносили в это место, на восток, здесь было довольно пустынно, сносили сюда, хоронили. И поэтому когда кончилась эта эпидемия страшная, то правительство царское оценило этот подвиг, можно сказать, старообрядцев, и отдали им землю", – утверждает предстоятель Русской православной старообрядческой церкви Митрополит Корнилий.

"Поскольку Рогожское кладбище было нашим кремлем, всегда большое количество казаков с приходов приезжали и на соборы, многие даже приезжали сюда на Пасху. Народ мигрировал, понятно, в те времена, и здесь много потомков казаков", – рассказывает есаул Рогожской станицы Иван Хохлов.

Ежегодно в столицу на Рогожку приезжают старообрядцы из разных уголков России – отметить День Жен-мироносиц, один из главных народных христианских праздников. Вот уже восьмой год казаки Рогожской станицы отвечают за его проведение.

Гонения на церковь

День Жен-мироносиц – общехристианский праздник, но для старообрядцев он имеет особое значение. Ведь для них, помимо прочего, это еще и годовщина официального окончания многолетних гонений на их Церковь.

"Император Николай Второй подписал всем известный Указ "Об укреплении начал веротерпимости", который разрешил не только распечатать эти алтари, но и совершать крестный ход наконец вне храма. До этого крестные ходы внутри храмов совершались. Разрешили старообрядцам звонить в колокола, ну и на улицах молиться разрешили, петь пения. До этого запрещалось", – говорит историк старообрядчества Глеб Чистяков.

До этого указа алтари во всех старообрядческих храмах были запечатаны: на дверях, ведущих в алтарь, стояли царские печати. На протяжении почти 50 лет староверам негде было совершать молебны и служить литургии. Все изменилось в 1905 году.

"И вот когда была получена телеграмма, то люди бросились, открыли печати, раскрыли, и там была мерзость запустения, пыль, упали от времени иконы. Я вам расскажу, у меня бабушка – она была свидетельница всего, и она рассказывала… Не могу без волнения говорить сейчас. Тут была вода, стоял сосуд с водой святой в момент запечатывания. И через 49 лет вода осталась абсолютно свежей", – утверждает руководитель информационно-издательского отдела старообрядческой митрополии Александр Антонов.

Помимо торжественной службы, на Рогожке в День Жен-мироносиц традиционно устраивают ярмарки. Старообрядцы везут из своих подмосковных хозяйств фермерские продукты, брянские рушники и астраханский мед. Без этих предметов быт современного старообрядца немыслим.

Кубанские казаки в мае 1916 года

"Как говорил инок Епифаний, которого сожгли вместе с Аввакумом, даже монаху нельзя только молиться, обязательно надо что-то делать помимо этого. Читать обязательно, молиться, поститься и обязательно заниматься рукоделием", – говорит Иван Хохлов.

Наталья и Анна – жены рогожских казаков. Они готовят товар к ярмарке: вышивают рубахи и платки, шьют сумки. В повседневной жизни жены рогожских казаков ходят исключительно в длинных юбках, в кофтах и блузках, полностью закрывающих грудь и руки. И непременно с покрытой головой.

"Простоволосым ходить ни мужчине, ни женщине нельзя. Женщине только разрешается до женитьбы. Даже при советской власти и то ходили все в косынках, в платках", – утверждает член Рогожской казачьей станицы Сергей Чеботарев.

Сами же рогожские казаки и сегодня, как встарь, не бреют бороды. Носят шаровары, заправленные в сапоги, рубахи – навыпуск. В качестве верхней одежды используют чекмень или черкеску.

"Погоны мы как бы не носим, потому что с погонами, честно говоря, получается перебор. Потому что получается, что в войске донском почти не осталось рядовых казаков", – объясняет Иван Хохлов.

Элементы мужского костюма могут варьироваться, но неотъемлемой деталью остается пояс.

"Что значит пояс? Пояс действительно необходимо мужчине носить на службе, не только на службе, для того чтобы он ощущал себя как бы вооруженным, подпоясанным. Недаром на Руси говори: "Вон, распоясался". Распоясался – это значит, он пьяный, он валяется, он дерется, он хулиганит, то есть он потерял контроль над собой, и бог от него отступил", – рассказывает историк старообрядчества Глеб Чистяков.

Казаки-старообрядцы строго соблюдают все христианские посты. Кроме того, стараются употреблять в пищу только самые исконные продукты.

"Картошку мы не едим. У нас вместо картошки брюква, репа, редька бывает, ну и каши, естественно", – утверждает Дмитрий Власов

"Варили пшено, тыква была, много тыквы, арбузы, мед варили арбузный", – говорит Сергей Чеботарев.

Во времена Петра Первого, когда на Руси появились картофель, помидоры, чай, табак, старообрядцы отвергали их как нечто непонятное и потому чуждое. Впрочем, со временем некоторые запреты были сняты.

"Явление картошки, например, оно распространилось общинам, и сейчас выращивают картофель. Хотя, конечно, старались поддерживать традиции наши национальные: есть всевозможные взвары, сбитни, напитки на травах", – объясняет Глеб Чистяков.

Одежда для бога

Алексей Белас – один из самых ожидаемых гостей на ярмарке. Он делает рушники. Не один год ездил по деревням и селам в поисках редких экземпляров. А не так давно и сам сел за ткацкий станок.

"Когда ты собираешь эти вещи, рушники, то всегда интересно, какой путь прошел этот рушник, когда он ткался, потому что рушник некоторые называют "дорогой до бога" как бы, самому до него дойти – это тоже было бы интересно", – рассказывает ткач, коллекционер Алексей Белас.

На Руси рушники традиционно называли "одежей для бога" – ими украшали иконы в домах.

Все неделю перед праздником Жен-мироносиц идут торжественные молебны. Служит их глава Старообрядческой церкви митрополит Корнилий. Резиденция митрополита находится всего в нескольких шагах от храма. Это небольшой одноэтажный дом, окруженный садом. Сейчас территория выглядит обжитой и ухоженной, но 17 лет назад здесь были сплошные руины. Ремонт делали всей общиной. Немалую помощь оказали и рогожские казаки.

"Мусор вывезли оттуда, все распланировали, посадили там виноград, хмель, цветы, в общем, все посадили, сделали беседку, дорожки", – говорит Дмитрий Власов.

В советское время в здешних храмах располагались склады, столовые для рабочих. Все изменилось в начале 2000-х: Рогожка снова стала духовным центром старообрядчества.

"Поскольку старообрядцы рассеяны по всей земле, может, не по своей воле, особенно в советское время: бежали и в Китай, и в Австралию, мы знаем, и в Америку, в Румынии большая диаспора старообрядцев. Мы ждем гостей из Румынии – и духовенство ждем, и мирян", – рассказывает Митрополит Корнилий.

Праздничная служба в День Жен-мироносиц проходит в главном храме Рогожского старообрядческого поселка – Покровском соборе.

"Это крупнейший московский собор, можно сказать, после храма Христа Спасителя, на сегодняшний момент, а из дореволюционных это самый крупный. Самый крупный и самый богатый по коллекции икон", – утверждает Глеб Чистяков.

Урядник Сибирской полусотни 3-й сотни лейб-гвардии Сводно-Казачьего полка. 1914.

В отличие от тех казаков, что громят выставки современного искусства, рогожские просто никогда не оказались бы на подобной выставке, даже случайно, ведь для них нет такого понятия "современное искусство". Есть только вечное. Любому искусствоведу известно: самые дорогие и красивые в мире иконы написаны до XVI века, то есть еще до раскола. И многим из этих икон рогожские казаки могут поклоняться каждый день.

"Такой коллекции икон нет ни в одном храме России, да и зарубежья. В музеях, может быть, конечно, можно найти, а в действующем храме такой коллекции икон, как в Покровском соборе, нет", – говорит Глеб Чистяков.

Еще одна значительная постройка на Рогожке – колокольня Воскресения Христова. Это вторая по высоте колокольня в Москве, всего на 1 метр ниже Ивана Великого. Она была воздвигнута в 1905 году в честь распечатывания старообрядческих алтарей.

"Сама колокольня – это, можно сказать, символ свободы. Как вот есть в некой стране памятник Свободы, некая дама стоит с факелом, а у нас памятник свободы в Москве, у старообрядцев православных – это вот эта колокольня. Величественная, как свеча", – рассказывает Митрополит Корнилий.

"У нас есть Рогожка"

К празднику Жен-мироносиц на Рогожку свозят товары к ярмарке. Здесь и игрушки из Нижегородской области, горшки из Белоруссии, брянские рушники, астраханский мед. Без этих предметов и продуктов быт современного старообрядца немыслим. И вдвойне ценно то, что произведены они исключительно единоверцами.

Атаман тестирует полевую кухню, на которой, вместе с помощниками, будет готовить угощение для прихожан. А еще на Рогожку привозят лошадей – для казаков это особенно важно.

"У нас до недавнего времени здесь была своя конюшня. У нас все мальчишки, которые достигали определенного возраста, прошли обряд посажения на коня. Когда наши молодые казаки женились, то уже вокруг церкви жених с невестой, сидя на коне, покрывшись бурочкой, как положено", – объясняет Иван Хохлов.

Пусть и не на территории Рогожки, но своя старообрядческая конюшня у казаков есть. Находится она в Алтуфьево, и принципы разведения лошадей здесь тоже свои – казачьи.

"Больше внимания уделяем процессу натуральности. Более натуральные корма, может быть, излишне отказываемся от каких-то новых химических подкормок для лошадей, отказываемся от какой-то синтетики так называемой. Может быть, более мягкие методы работы с лошадьми", – рассказывает владелец конюшни Сергей Никулин.

Владелец конюшни Сергей – старообрядец. И дела предпочитает вести с единоверцами.

"У меня много бизнес-партнеров старообрядцев, которые нам поставляют овес, сено, солому привозят. Сейчас помогал тоже казаку-старообрядцу в покупке лошади, транспортировке лошади. То есть мы друг другу помогаем", – утверждает Сергей Никулин.

В этом году Сергей привезет нескольких лошадей на Рогожку: после службы будет катать и развлекать прихожан, как было заведено еще в давние времена.

"Молодые старообрядцы после поста разговелись, вроде как можно уже общаться с девушками, знакомиться, но еще есть так называемая мини-пауза между Великим постом и началом страды", – объясняет Сергей Никулин.

Казаки испокон веков были землепашцами и воинами. В XXI веке, в условиях мегаполиса, этому завету следовать трудно. Так кто же они – нынешние рогожские казаки?

"У нас у всех разные профессии. Атаман у нас архитектор, закончил МАРХИ. Он как раз форму не снимает никогда, он все время ходит в ней, живет в ней. Ваш покорный слуга – старший научный сотрудник Центрального научно-исследовательского института черной металлургии. Есть у нас кубанский казак, который закончил вначале мореходное училище в Новороссийске, потом закончил МИФИ, и сейчас работает начальником отдела радиационной безопасности в медицинском институте", – утверждает Иван Хохлов.

Взвод стариков Кубанцев из Георгиевских кавалеров

"Естественно, что, несмотря на то, что большинство из них работает на той же работе, что и любой современный человек, конечно, их жизнь подчиняется другому несколько ритму. Это молитва, это держание поста, это посещение храма", – говорит Глеб Чистяков.

И вот настает самый долгожданный день года – День Жен-мироносиц празднуется в третье воскресенье, то есть на 15 день после Пасхи. Рано утром на Рогожке собирается больше 10 тысяч прихожан. Сначала – божественная литургия в Покровском соборе, затем – крестный ход. Казакам в нем всегда отводится особая, почетная миссия – нести хоругви.

Отстояв шестичасовую службу, прихожане подходят к полевой кухне. Здесь тоже кашеварили с самого рассвета. И вот праздничное угощение готово. Казачьими походными блюдами потчуют всех желающих. Разумеется, абсолютно бесплатно.

А рядом бурлит ярмарка – такая же веселая и шумная, как во времена, когда человек с фуражкой и шашкой на бедре на улице города ничем не выделялся в толпе прохожих.

Кажется, время здесь повернулось вспять. Девушки в расшитых сарафанах, парни в косоворотках, казаки с шашками на конях. Но если у кого-то в кармане вдруг запоет мобильный телефон, никто не вздрогнет, не обернется, ведь настоящий современный казак – это не тот, кто просто носит вместо джинсов форменные брюки с лампасами, это состояние души, которое помогает сохранить удивительный поселок на юго-востоке Москвы.

"Как все жители мегаполиса, мы, естественно, живем в нем, и все, что касается всех людей, то же самое испытываем и мы. В пробках так же стоим, в метро давимся. У нас лучше положение, чем у других. Почему? Потому что у нас есть Рогожка, а это такой свет, такой мощный стимул к жизни, который дает нам преимущества некоторые перед другими людьми", – считает Дмитрий Власов.