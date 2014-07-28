Опознаны последние погибшие при аварии в московском метро

Фото: ИТАР-ТАСС

В понедельник, 28 июля, завершилось опознание погибших при аварии в московском метро, сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на пресс-службу департамента здравоохранения.

Фактически идентификация большинства погибших закончилась еще на прошлой неделе, однако формально неопознанными оставались тела двоих граждан Китая. При них нашли документы, но необходимые процедуры не проводились из-за того, что родственники не смогли быстро приехать на опознание.

"Сейчас родственники прибыли, подтвердили личность погибших. Тела жертв аварии уже кремированы и переданы близким", - рассказали в пресс-службе.

Кроме того, из столичных больниц уже выписали 88 пострадавших в результате аварии. В медучреждениях остаются 49 человек, двое из них - в крайне тяжелом состоянии, они находятся на искусственной вентиляции легких. Состояние еще пятерых оценивается как тяжелое.

Также 12 человек остаются в состоянии средней степени тяжести. Состояние остальных 30 оценивается как удовлетворительное.

Напомним, 15 июля в 8.38 на перегоне между станциями "Парк Победы" и "Славянский бульвар" сошли с рельсов три вагона поезда. Экстренные службы вывели из вагонов 1150 человек. В результате инцидента погибли 23 человека, более 400 пострадали.

Авария на Арбатско-Покровской линии метро

По факту инцидента возбуждено уголовное дело. В настоящее время уже задержаны четверо подозреваемых: мастер службы путей подземки Валерий Башкатов, его помощник Юрий Гордов, директор по производству субподрядной организации ООО "Спецтехреконструкция" Анатолий Круглов и замначальника дистанции капитального ремонта службы пути метрополитена Алексей Трофимов. Все они содержатся под стражей.

По предварительной информации, причиной аварии стал некачественно установленный стрелочный перевод. По данным Следственного комитета, стрелку закрепили тонкой проволокой, которая порвалась, что и привело к крушению поезда.