На "Каширке" расскажут о Малевиче и Родченко

Казимир Малевич "Женщина с ведрами". Фото: moma.org

Что такое проектирование будущего в искусстве? Как художники используют в творчестве языки новых медиа? M24.ru продолжает трансляцию цикла лекций Арсения Сергеева о современном искусстве. Лекция "Художники-мечтатели. Проектирование будущего" в выставочном зале "На Каширке" будет посвящена Казимиру Малевичу, Элю Лиситскому, Александру Родченко, Питу Мондриани и другим.

Курс лекций Арсения Сергеева проходит в рамках образовательной программы Объединения "Выставочные залы Москвы". Подробнее о курсе читайте здесь.

Когда: 2 апреля в 19:30

2 апреля в 19:30 Кто: художник Арсений Сергеев

художник Арсений Сергеев О чем: о художниках-мечтателях и языке новых медиа Кому смотреть: тем, кто хочет разбираться в современном искусстве и понимать его





Начало трансляции в 19.30. Запись лекции будет выложена на сайте.

Трансляция завершена.

Предыдущие лекции курса "Ключи к современному искусству" смотрите на М24.ru:

