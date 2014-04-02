На "Каширке" расскажут о Малевиче и Родченко

Казимир Малевич "Женщина с ведрами". Фото: moma.org
Что такое проектирование будущего в искусстве? Как художники используют в творчестве языки новых медиа? M24.ru продолжает трансляцию цикла лекций Арсения Сергеева о современном искусстве. Лекция "Художники-мечтатели. Проектирование будущего" в выставочном зале "На Каширке" будет посвящена Казимиру Малевичу, Элю Лиситскому, Александру Родченко, Питу Мондриани и другим.
Курс лекций Арсения Сергеева проходит в рамках образовательной программы Объединения "Выставочные залы Москвы". Подробнее о курсе читайте здесь.
- Когда: 2 апреля в 19:30
- Кто: художник Арсений Сергеев
- О чем: о художниках-мечтателях и языке новых медиа
Начало трансляции в 19.30. Запись лекции будет выложена на сайте.
Трансляция завершена.
Предыдущие лекции курса "Ключи к современному искусству" смотрите на М24.ru: