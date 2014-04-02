Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 апреля 2014, 16:10

​Смотреть онлайн на m24.ru

На "Каширке" расскажут о Малевиче и Родченко

Казимир Малевич "Женщина с ведрами". Фото: moma.org

Что такое проектирование будущего в искусстве? Как художники используют в творчестве языки новых медиа? M24.ru продолжает трансляцию цикла лекций Арсения Сергеева о современном искусстве. Лекция "Художники-мечтатели. Проектирование будущего" в выставочном зале "На Каширке" будет посвящена Казимиру Малевичу, Элю Лиситскому, Александру Родченко, Питу Мондриани и другим.

Курс лекций Арсения Сергеева проходит в рамках образовательной программы Объединения "Выставочные залы Москвы". Подробнее о курсе читайте здесь.

  • Когда: 2 апреля в 19:30
  • Кто: художник Арсений Сергеев
  • О чем: о художниках-мечтателях и языке новых медиа
  • Кому смотреть: тем, кто хочет разбираться в современном искусстве и понимать его


    • Начало трансляции в 19.30. Запись лекции будет выложена на сайте.

    Трансляция завершена.

    Предыдущие лекции курса "Ключи к современному искусству" смотрите на М24.ru:

  • Лекция "Современное искусство: модное? уместное? зависимое?" о Бэнкси и Марке Дженкинсе
  • Лекция "Жест? Произведение? Процесс?" о живописи действия и перформативной скульптуре

    • Сюжет: Лекции на M24.ru: смотрите скоро
    искусство художники трансляции Казимир Малевич Александр Родченко смотреть онлайн на m24.ru
    закрыть
    Обратная связь
    Форма обратной связи
    Прикрепить файл

    Отправить

    закрыть
    Яндекс.Метрика