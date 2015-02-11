На поддержку ипотечных заемщиков планируют направить 4,5 миллиарда рублей

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На поддержку ипотечных заемщиков, попавших в сложную финансовую ситуацию, планируется направить 4,5 миллиарда рублей. Об этом министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Михаил Мень сообщил журналистам в рамках IV Российского инвестиционно-строительного форума, передает пресс-служба ведомства.

По мнению главы Минстроя России, те семьи, у которых уже есть ипотека и которые сейчас оказались в сложной ситуации, необходимо поддержать.

"У нас есть возможность направить 4,5 миллиарда рублей на докапитализацию Агентства по ипотечному жилищному кредитованию. По нашим оценкам, этих средств хватит, чтобы через механизмы АИЖК оказать помощь 35 тысячам семей", - сказал Мень.

Он уточнил, что Минстрою России совместно с банками еще предстоит проработать механизм реализации этой поддержки.

Вместе с тем министр отметил, что главной антикризисной мерой в сфере строительства стала программа по субсидированию процентной ставки по ипотечным кредитам в размере 20 миллиардов рублей.

"По предварительным оценкам, это даст возможность выдать ипотечные кредиты на общую сумму 400 миллиардов рублей. Программа будет работать год, но если понадобится, мы обратимся в правительство с предложением пролонгировать ее и на следующий год", - добавил министр.

Напомним, в начале февраля правительство России решило выделить банкам 20 миллиардов рублей на субсидирование ипотеки. В этом случае ставки по ипотечным кредитам снизятся до 13 процентов годовых. Это коснется только первичного рынка жилья. Таким образом власти рассчитывают поддержать и застройщиков.

Отметим, в начале 2014 года ставка по ипотеке составила в среднем 12,5 процентов. В настоящее время ставки по ипотечным кредитам в среднем составляют 19 процентов для граждан. Что касается коммерческих кредитов для застройщиков, ставка по ним возросла почти в два раза – с 14 до 27 процентов.

Добавим, недавно в Госдуме зарегистрировали законопроект, запрещающий выдачу валютных кредитов физическим лицам. Законопроект касается только физических лиц – коммерческим организациям по-прежнему можно будет брать кредиты в иностранной валюте.