Колокольню Заиконоспасского монастыря отреставрируют к ноябрю

Фото: Агентство "Москва"

В Москве отреставрируют колокольню Заиконоспасского монастыря. На проведение работ будет направлено около 40 миллионов рублей частных инвестиций. Реставрация будет включать установку колоколов для правильного мелодичного звучания.

На отделку фасада потратят 27 миллионов рублей, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на исполнителя реставрационных работ Андрея Ивлева.

По его словам, в ходе реставрации будет восстановлен главный исторический вход в колокольню, а также первоначальная кирпичная белокаменная кладка. Ивлев отметил, что историческая кладка Заиконоспасского монастыря была скрыта более поздней штукатуркой.

"Кроме этого будет проведено укрепление фундамента и фасадной части", - подчеркнул Ивлиев. Его слова передает пресс-служба Стройкомплекса Москвы.

По словам руководителя департамента культурного наследия Александра Кибовского, вход и внутреннее убранство пока останутся без изменений. Это связано с тем, что не все помещения принадлежат монастырю, в некоторых находятся сторонние организации. Поэтому в настоящий момент получится лишь облицевать вход.

При этом Кибовский не исключил возможности в ближайшем будущем отреставрировать вход в здание колокольни.

Фото: Агентство "Москва"

Добавим, что реставрация колокольни Заиконоспасского монастыря завершится в ноябре 2014 года. Работы проводятся за счет компании ООО "РСК Возрождение".

История вопроса Колокольня Заиконоспасского монастыря, расположенного на Никольской улице, является объектом культурного наследия и входит в состав ансамбля "Заиконоспасский монастырь - Славяно-греко-латинская академия". Заиконоспасский монастырь, основанный Борисом Годуновым в 1600 году, является одним из исторических центров русского просвещения. В 1665 году по указанию царя Алексея Михайловича при монастыре была открыта первая Спасская школа. После основания Московского университета она превратилась в Высшую богословскую школу и стала называться Славяно-греко-латинской академией.

Колокольня Заиконоспасского монастыря, расположенного на Никольской улице, является объектом культурного наследия и входит в состав ансамбля "Заиконоспасский монастырь - Славяно-греко-латинская академия". Заиконоспасский монастырь, основанный Борисом Годуновым в 1600 году, является одним из исторических центров русского просвещения. В 1665 году по указанию царя Алексея Михайловича при монастыре была открыта первая Спасская школа. После основания Московского университета она превратилась в Высшую богословскую школу и стала называться Славяно-греко-латинской академией.



Напомним, этим летом также начнется реставрация колокольни Новодевичьего монастыря, которая сейчас находится в аварийном состоянии. Кроме того, будет восстанавливаться Лопухинский комплекс.

Церковь Рождества Богородицы на Кулишках

Ориентировочная смета на реставрацию составляет около 5 миллиардов рублей, эти средства будут распределяться в течение 4-5 лет.

Также начнется реставрация построенной в середине XIX века церкви Рождества Богородицы на Кулишках, которая расположена на Солянке. В том числе будет восстановлено хозяйственное строение храма конца XIX - начала XX веков. Общая площадь объектов составляет более тысячи квадратных метров.

В Черниговском переулке отреставрируют церковь Михаила и Федора Черниговских, построенную в XVII веке. Работы планируется провести в течение года.