Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Сергей Собянин ответит на вопросы москвичей в прямом эфире "ВКонтакте", сообщается на официальной странице мэра в этой социальной сети. Трансляция начнется 8 июня в 20:00.

Задать свои вопросы москвичи могут в комментариях под этой записью.

В 2016 году мэр уже проводил аналогичное интервью. Во время прямой линии Сергей Собянин рассказал о развитии транспорта, подготовку к чемпионату мира по футболу, благоустройство пешеходных зон. Одной из главных тем стало строительство Третьего пересадочного контура метро и запуск Московского центрального кольца.