Сегодня в СМИ: экономия на кино и сокращение количества кафе

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Россияне начали экономить на кино

Посещаемость кинотеатров не выросла впервые за долгие годы. В прошлом году в России было продано 190,5 миллионов билетов в кино, что на 0,2% меньше, чем годом ранее, пишут "Ведомости".

Во время прошлого финансового кризиса россияне на кино так не экономили. Даже в 2008 году число билетов увеличилось сразу на 20,4%.

Правительство поддержит ипотечный рынок

Агентство по ипотечному жилищному кредитованию может получить до 200 млрд из 1,4 трлн рублей, которые предусмотрены антикризисным планом правительства, сообщают "Ведомости".

Обсуждается диапазон 160-200 миллиардов рублей, окончательный порядок цифр будет понятен к понедельнику, когда Минэкономразвития представит материалы на совещании в правительстве.

Налогу на интернет подыскали технологию

Для внедрения глобальной лицензии в интернете, которая позволит собирать деньги в пользу правообладателей контента, нет препятствий, передает "Коммерсантъ".

Операторам связи поможет разработанная по заказу Минкульта техническая платформа группы компаний "Систематика", позволяющая собирать сведения об использовании объектов авторского права в интернете.

Начинающих водителей ограничат в правах

Гражданам со стажем вождения до двух лет запретят буксировать автомобили, перевозить пассажиров на мотоциклах и управлять транспортными средствами с крупногабаритным грузом, пишет "Коммерсантъ".

Таковы положения поправок в ПДД, которые вносит ГИБДД. Три года назад МВД предлагало ввести также ограничение скорости движения для новичков и запретить езду в ночное время, но от этой идеи в результате отказались.

Часть материнского капитала выдадут наличными

Двадцать тысяч рублей из средств материнского капитала смогут потратить в этом году родители двух и более детей на любые текущие нужды, пишет "Российская газета".

Такая мера соцподдержки семей будет заложена в антикризисном плане правительства, который сейчас разрабатывается и будет озвучен в начале следующей недели.

Количество ресторанов и кафе в Москве сократилось впервые за два года

Рестораторы Москвы с трудом выживают в новой реальности: импортные продукты и аренда подорожали, а россияне начали экономить в первую очередь на общепите, сообщает "РБК".

Если в ноябре в столице насчитывалось 2824 ресторана, то в январе – только 2778. Часть заведений может открыться с новой концепцией – их кухня откажется от попавших под эмбарго продуктов и станет доступнее по цене.