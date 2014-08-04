В России предлагают ввести двухуровневую фильтрацию интернет-контента

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"Лига безопасного интернета" предложила вариант двухуровневой фильтрации в интернете: через списки запрещенных сайтов Роскомнадзора и систему интеллектуального распознавания опасного контента, сообщает пресс-служба организации.

"Мы предлагаем ввести предустановленную фильтрацию интернета, которая позволяет автоматически, в режиме реального времени, определять содержимое страницы, запрашиваемой пользователем. Система оценивает содержимое страницы и определяет категорию, к которой относится информация. В случае, если категория является запрещенной, система автоматически блокирует интернет-страницу", - отметил исполнительный директор лиги Денис Давыдов.

Он добавил, что такая двухуровневая модель фильтрации уже была успешно протестирована "Лигой безопасного интернета" в Костромской, Омской областях и Республике Коми и доказала свою состоятельность.

В организации подчеркнули, что существующая система блокировки сайтов, внесенных в список запрещенных, является несовершенной, так как количество интернет-страниц и сайтов постоянно растет. Кроме того, доступ к заблокированным ресурсам можно получить через VPN и прокси-серверы.

Ранее глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Елена Мизулина выступила с предложением ввести в России фильтрацию интернета. Для этого российским операторам связи предлагается по умолчанию включать для всех клиентов так называемый "чистый интернет", не содержащий информацию, которая может нанести вред здоровью и психике ребенка. Желающим отключить фильтр, по задумке депутата, необходимо подать соответствующее заявление оператору, предъявив документ, подтверждающий личность.

В комитете Госдумы по информполитике идею Мизулиной не поддержали.

Напомним, что в настоящее время "очистка" интернета от опасного контента осуществляется в основном через черные списки, которые ведет Роскомнадзор. В них включатся сайты, содержащие детскую порнографию, призывы к беспорядкам и суициду, а также пропаганду наркотиков.