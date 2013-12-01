Памятники русским полководцам

Александр СуворовГде расположен: Суворовская площадь, д.2Скульптор: О.К. КомовЧем известен Александр Суворов: один из основоположников русского военного искусства, перевел русскую армию через АльпыМихаил КутузовГде расположен: Кутузовский проспект, д. 38Скульптор: Н.В.ТомскийЧем известен Михаил Кутузов: привел русскую армию к победе в Отечественной войне 1812 годаПетр БагратионГде расположен: Кутузовский проспект, д.32Скульптор: Мераб МерабишвилиЧем известен Петр Багратион: главнокомандующий 2-й Западной армией в начале Отечественной войны 1812 годаГеоргий Жуков Где расположен: Манежная площадьСкульптор: В.В.КлыковЧем известен Георгий Жуков: в ходе Великой Отечественной войны последовательно занимал должности начальника Генерального штаба, командующего фронтом, члена Ставки Верховного Главнокомандования, заместителя Верховного Главнокомандующего. Министр обороны СССР 1955-1957