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01 декабря 2013, 18:16

Памятники русским полководцам

"Большая Москва": Памятники русским полководцам

Александр Суворов

  • Где расположен: Суворовская площадь, д.2
  • Скульптор: О.К. Комов
  • Чем известен Александр Суворов: один из основоположников русского военного искусства, перевел русскую армию через Альпы

    • Михаил Кутузов
  • Где расположен: Кутузовский проспект, д. 38
  • Скульптор: Н.В.Томский
  • Чем известен Михаил Кутузов: привел русскую армию к победе в Отечественной войне 1812 года

    • Петр Багратион
  • Где расположен: Кутузовский проспект, д.32
  • Скульптор: Мераб Мерабишвили
  • Чем известен Петр Багратион: главнокомандующий 2-й Западной армией в начале Отечественной войны 1812 года

    • Георгий Жуков
  • Где расположен: Манежная площадь
  • Скульптор: В.В.Клыков
  • Чем известен Георгий Жуков: в ходе Великой Отечественной войны последовательно занимал должности начальника Генерального штаба, командующего фронтом, члена Ставки Верховного Главнокомандования, заместителя Верховного Главнокомандующего. Министр обороны СССР 1955-1957

    • Сюжет: Инфосправки
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