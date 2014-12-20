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Спорт

20 декабря 2014, 21:35

Сборная России по хоккею досрочно выиграла Кубок Первого канала

хоккей сборная России Кубок Первого канала

Фото: ТАСС/Елена Руско

Сборная Россия по хоккею досрочно гарантировала себе победу на Кубке Первого канала благодаря ничьей в основное время матча между Финляндией и Чехией.

После двух туров россияне набрали шесть очков из шести возможных. В активе шведов три балла, у финнов, которые обыграли чехов в серии буллитов - два очка, у Чехии - один балл.

Таким образом, догнать сборную России по очкам способна только Швеция, однако она все равно останется на втором месте, так как уступила подопечным Олега Знарка в личной встрече.

Напомним, сборная России выиграла два матча на Кубке Первого канала в основное время, переиграв финнов со счетом 2:0 и шведов - 3:2. В воскресенье россияне сыграют с командой Чехии.

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