Сборная России по хоккею досрочно выиграла Кубок Первого канала

Фото: ТАСС/Елена Руско

Сборная Россия по хоккею досрочно гарантировала себе победу на Кубке Первого канала благодаря ничьей в основное время матча между Финляндией и Чехией.

После двух туров россияне набрали шесть очков из шести возможных. В активе шведов три балла, у финнов, которые обыграли чехов в серии буллитов - два очка, у Чехии - один балл.

Таким образом, догнать сборную России по очкам способна только Швеция, однако она все равно останется на втором месте, так как уступила подопечным Олега Знарка в личной встрече.

Напомним, сборная России выиграла два матча на Кубке Первого канала в основное время, переиграв финнов со счетом 2:0 и шведов - 3:2. В воскресенье россияне сыграют с командой Чехии.