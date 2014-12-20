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Спорт

20 декабря 2014, 17:31

Дубль Ковальчука помог России обыграть Швецию на Кубке Первого канала

хоккей сборная России Илья Ковальчук Кубок Первого канала

Фото: ТАСС/Елена Руско

Сборная России по хоккею одержала вторую победу на Кубке Первого канала, обыграв команду Швеции. Поединок, проходивший в Сочи, завершился со счетом 3:2 в пользу россиян.

В составе победителей дважды отличился Илья Ковальчук, еще один гол забил Антон Белов. У шведов шайбы на счету Джимми Эрикссона и Патрика Херсли.

Стоит отметить, что по ходу встречи россияне проигрывали 1:2, однако благодаря дублю капитана команды все-таки вырвали победу. При этом оба раза Ковальчуку ассистировали Чудинов и Шипачев.

После двух матчей подопечные Олега Знарка с 6 очками лидируют в турнирной таблице. В воскресенье сборная России сыграет с командой Финляндии, шведы встретятся с финнами.

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