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15 августа 2012, 11:25

Молодежная сборная России проиграла канадцам Суперсерию-2012

хоккей Россия суперсерия

ИТАР-ТАСС

Молодежная сборная России (до 20 лет) уступила сверстникам из Канады в четвертом матче противостояния, посвященного легендарной серии игр 1972 года, сообщает Чемпионат.ком.

Наши хоккеисты дважды вели в счете по ходу встречи, но не смогли удержать преимущество и проиграли со счетом 2:4. После поединка счет в Суперсерии-2012 стал равным - по две победы насчитывалось и у россиян, и у канадцев.

По правилам проведения соревнования, при ничейном счете в серии назначается овертайм и серия буллитов (если дополнительный период не выявит победителя). Но помериться с соперниками умением забивать штрафные броски нашим юношам в этот вечер не пришлось - на 4-й минуте экстра-тайма отличился Райан Сторм.

Напомним, что легендарная Суперсерия-1972 состояла из восьми матчей, четыре из которых завершились победой канадцев, три встречи выиграли хоккеисты СССР, а в одном поединке был зафиксирован ничейный результат.

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