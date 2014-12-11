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Спорт

11 декабря 2014, 16:22

Объявлен состав сборной России по хоккею на Кубок Первого канала

хоккей сборная России Евротур Кубок Первого канала

Фото: ТАСС/Елена Руско

Тренерский штаб сборной России во главе с Олегом Знарком обнародовал список хоккеистов, которые примут участие в российском этапе Евротура - Кубке Первого канала, сообщает официальный сайт ФХР

Вратари: Константин Барулин ("Авангард"), Станислав Галимов (ЦСКА), Александр Еременко ("Динамо" М).

Защитники: Виктор Антипин ("Металлург" Мг), Антон Белов, Максим Чудинов (оба — СКА), Денис Денисов, Никита Зайцев (оба — ЦСКА), Андрей Зубарев, Александр Кутузов (оба — "Салават Юлаев"), Евгений Медведев ("Ак Барс"), Андрей Миронов ("Динамо" М), Егор Яковлев ("Локомотив").

Нападающие: Егор Аверин, Сергей Плотников (оба — "Локомотив"), Александр Бурмистров ("Ак Барс"), Игорь Григоренко, Александр Радулов (оба — ЦСКА), Евгений Дадонов, Илья Ковальчук, Артемий Панарин, Виктор Тихонов, Вадим Шипачев (все — СКА), Данис Зарипов, Сергей Мозякин (оба — "Металлург" Мг), Илья Зубов ("Адмирал"), Сергей Калинин ("Авангард"), Денис Кокарев ("Динамо" М).

Напомним, на этап Еврохоккейтура-2014/15, по согласованию стран-участниц, разрешено заявлять не более 27 игроков, тогда как в заявке сборной России в данный момент находится 28 человек. Превышение лимита связано с состоянием здоровья некоторых кандидатов. В ближайшее время тренерский штаб определит, кто из названных игроков не примет участия в Кубке.

Кубок Первого канала - 2014 пройдет в Сочи с 18 по 21 декабря.

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