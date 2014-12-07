Московское "Динамо" добилось победы над СКА в матче КХЛ

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ хоккеисты столичного "Динамо" одержали победу над петербургским СКА. Поединок, проходивший в Москве, завершился со счетом 2:1.

"Бело-голубые" смогли распечатать ворота соперника в середине стартового отрезка игры - Каспарс Даугавиньш реализовал большинство. Отыграться подопечным Вячеслава Быкова удалось только в третьем периоде. На 9-й минуте Андрей Кутейкин дальним броском пробил Александра Еременко.

Однако уже через четыре минуты москвичи снова вышли вперед. При игре в большинстве Глеб Корягин после передачи Максима Карпова поразил ворота гостей. В итоге эта шайба оказалась победной.

Стоит отметить, что "Динамо" уже в третий раз в нынешнем сезоне обыгрывает петербургскую команду.