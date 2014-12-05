Бесплатная детская хоккейная школа откроется в парке Горького

Фото: ТАСС/Андрей Холмов

Бесплатная хоккейная школа для детей "Первая смена" откроется в парке имени Горького 8 декабря. Научить ребят играть в хоккей планируют за три месяца.

Занятия рассчитаны на детей в возрасте от 8 до 12 лет. Мальчиков будут тренировать профессиональные спортсмены. Также в программе занятий – посещение матчей КХЛ, экскурсии и мастер-классы.

Тренерский штаб возглавляют игроки КХЛ Сергей Юрасов, Михаил Давлетов, Дмитрий Хлюстов и Константин Булыгин.

"Опыт подобной детской хоккейной школы Own the moment прошлого года, показал, насколько важны подобные проекты. Более 40 детей, некоторые тогда впервые встали на коньки, узнали, что такое хоккей и за три месяца научились хорошо играть", – отметили в пресс-службе Парка Горького.

Тренировки будут проходить на хоккейной площадке парка имени Горького. Каждому участнику программы подарят полный комплект хоккейной экипировки.

В завершении обучения дети примут участие в хоккейном мини-турнире.