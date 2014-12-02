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Спорт

02 декабря 2014, 12:17

Объявлен расширенный состав сборной России по хоккею на Кубок Первого канала

хоккей сборная России Кубок Первого канала

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Генеральный менеджер сборной России по хоккею Андрей Сафронов объявил расширенный состав национальной команды на Кубок Первого канала, сообщает официальный сайт ФХР.

Вратари: Константин Барулин ("Авангард"), Станислав Галимов (ЦСКА), Александр Еременко ("Динамо" М), Василий Кошечкин ("Металлург" Мг).

Защитники: Виктор Антипин ("Металлург" Мг), Антон Белов (СКА), Денис Денисов (ЦСКА), Никита Зайцев (ЦСКА), Андрей Зубарев ("Салават Юлаев"), Богдан Киселевич (ЦСКА), Александр Кутузов ("Салават Юлаев"), Евгений Медведев ("Ак Барс"), Андрей Миронов ("Динамо" М), Максим Чудинов (СКА), Егор Яковлев ("Локомотив").

Нападающие: Егор Аверин ("Локомотив"), Александр Бурмистров ("Ак Барс"), Игорь Григоренко (ЦСКА), Евгений Дадонов (СКА), Данис Зарипов ("Металлург" Мг), Илья Зубов ("Адмирал"), Сергей Калинин ("Авангард"), Максим Карпов ("Динамо" М), Илья Ковальчук (СКА), Денис Кокарев ("Динамо" М), Сергей Мозякин ("Металлург" Мг), Артемий Панарин (СКА), Денис Паршин ("Авангард"), Максим Пестушко ("Динамо" М), Сергей Плотников ("Локомотив"), Александр Радулов (ЦСКА), Виктор Тихонов (СКА), Вадим Шипачев (СКА), Сергей Широков ("Авангард").

Напомним, на этап Еврохоккейтура-2014/15, по согласованию стран-участниц, разрешено заявлять не более 27 игроков. Кубок Первого канала - 2014 пройдет в Сочи с 18 по 21 декабря.

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