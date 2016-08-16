Российский борец Сергей Семенов завоевал бронзу на Олимпиаде

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Россиянин Сергей Семенов выиграл бронзовую медаль Олимпиады в Рио в соревновании борцов греко-римского стиля в весовой категории до 130 килограммов, передает "Интерфакс".

Российский спортсмен победил эстонца Хейки Наби. Поединок закончился со счетом 6:0.

В полуфинале чемпион России 2016 года 21-летний Семенов проиграл со счетом 0:3 двукратному олимпийскому чемпиону, пятикратному чемпиону мира 33-летнему кубинцу Михаину Лопесу Нуньесу.

Ранее Семенов победил Мурата Рамонова из Киргизии, Муминжона Абдуллаева из Узбекистана и Якоби Каджаю из Грузии.

Золото Олимпиады выиграл российский борец греко-римского стиля в категории до 85 килограммов Давит Чакветадзе.

Теперь в активе сборной России 34 медали – 10 золотых, 12 серебряных и 12 бронзовых.