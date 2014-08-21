Московские дома украсят работы именитых мастеров граффити

Фото предоставлено организаторами

С 6 сентября по 20 октября в рамках биеннале уличного искусства "Артмоссфера" в Москве встретятся художники, работы которых можно увидеть на фасадах домов от Нью-Йорка до Берлина, передает пресс-центр "Атмосферры".

Среди приглашенных мастеров фигурирует и испанец Sixe — легенда граффити 80-х, участвовавший в росписи галереи Tate Modern в Лондоне, и американец Momo, который занимался 60-метровым панно между Бруклинским и Манхэттенским мостами, а также российский художник, номинант на Премию Кандинского Миша Мост.

Мастера украсят московские дома монументальной живописью. Объекты паблик-арта, которые появятся в городе в течение месяца, дополнит ретроспектива американского фотожурналиста Марты Купер, посвященная истории граффити и уличной культуре

Фото: lgz-moscow.ru

Шесть городских фасадов отдадут под полотна художников Moneyless из Италии, Sat One из Германии, американскому мастеру Momo, итальянскому 2501, а также французу Николя Барома и голландцу Erosie.

Фото: lgz-moscow.ru

Кроме того, самые яркие работы участников биеннале разместят в лайтбоксах (рекламных световых коробах) и на автобусных остановках.

Помимо этого, мастера покажут свои холсты, скульптуры и инсталляции в центре дизайна Artplay. Там же с лекциями выступят 12 спикеров, включая куратора фестиваля Living Walls в Атланте Монику Кампана.

А вот в парке искусств МУЗЕОН появится работа испанца Okuda. Она представляет собой четырехметровую скульптуру в форме кристалла из цветных модулей.

Напомним, что в прошлом году в рамках фестиваля "Лучший город земли" известные граффити-художники уже выполнили 150 рисунков на городских объектах. Например, граффити-объект "Цирк" стал первым из 150 запланированных рисунков. Он расположен на доме №15 по Трубной улице. На полотне площадью около 180 квадратных метров расположились тигр, медведь, слон, обезьяны и причудливая птица.

Кроме того, на фасадах городских домов появились и сказочные граффити, нарисованные по мотивам сказок "Кот в сапогах", "Золушка", "Красная шапочка", "Внучек Ваня", "Чудесное путешествие Нильса с гусями", "Зайчишкина книжка", "Три поросенка" и "Спящая красавица".