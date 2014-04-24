Новая система торгов повысила прозрачность госзакупок – Решетников

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Интеграция системы торгов и казначейства повысила прозрачность госзакупок, сказал на презентации "Модели управления городом" глава департамента экономической политики и развития Москвы Максим Решетников.

"Система ставит более жесткие требования к подрядчикам и влияет на дисциплину исполняемых работ", - подчеркнул он.

Также Решетников отметил, что новая модель позволила ввести систему "40 на 60": это когда вся экономия, полученная в результате торгов, делится, и 40% ведомства распределяют на свои задачи, а 60% от суммы резервируется и распределяются дальше по решению мэра.

"Это позволяет держать планку роста расходов", - резюмировал Решетников.

Также в пресс-службе департамента экономической политики и развития добавили, что благодаря системе ИАС МКР (информационно-аналитическая система мониторинга комплексного развития), введенной в 2012 году, можно анализировать расходы бюджетных средств и оперативно их корректировать.

Напомним, с сентября 2012 года все госзаказчики обязаны размещать данные о закупках на единой площадке торгов. Контролирует их ЕАИСТ (Единая автоматизированная информационная система торгов) – система, проверяющая госзаказы на соответствие требованиям законодательства на всех этапах формирования заказа – от создания до конкурсной документации.