Главой управы района Фили-Давыдково назначен Сергей Галянин

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На должность главы управы района Фили-Давыдково назначен Сергей Галянин. Соответствующее распоряжение 18 июля подписал Сергей Собянин.

С чиновником заключен служебный контракт сроком на один год. Ранее Сергей Галянин был временно исполняющим обязанности главы управы этого района.

Сергей Галянин родился 18 сентября 1977 года в Красноуфимском районе Свердловской области. Он окончил Тюменское высшее военно-инженерное командное училище имени маршала инженерных войск А.И. Прожнякова в 1999 году, а также общевойсковую академию Вооруженных сил России в 2010 году.

С 1994 по 2010 году служил в вооруженных силах России, с 2010 года поступил на службу в управу района Фили-Давыдково.