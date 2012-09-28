Два столичных стадиона примут Чемпионат мира по футболу – 2018

В список городов-участников Чемпионата мира по футболу, который пройдет в 2018 году, вошла Москва. Матчи пройдут в столице, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани. Финал чемпионата состоится в Лужниках

Москва примет Чемпионат мира по футболу 2018 года. Такое решение было принято в Цюрихе на заседании исполнительного комитета ФИФА. Причем столица станет единственным городом России, в котором матчи ЧМ пройдут сразу на двух стадионах – в "Лужниках" и на новой арене столичного "Спартака".

Официально перечень городов-участников первенства мира объявят в субботу, но уже сейчас имеется информация о том, что за бортом соревнований оставлены Ярославль и Саранск. Таким образом, футбольные матчи пройдут в 11 городах России.

Как заявил министр спорта Виталий Мутко, матчи Чемпионата пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани. В связи с исключением из заявки Саранска и Ярославля очевидно также, что Чемпионат примут Волгоград, Калининград, Краснодар, Екатеринбург, Самара, Ростов-на-Дону и Нижний Новгород.

Финальный матч планируется провести в "Лужниках". Вторым московским стадионом, который примет Чемпионат мира, станет новая арена московского "Спартака".