Владелец "Спартака" решил сменить руководство команды

Фото: M24.ru

Председатель совета директоров и владелец футбольного клуба "Спартак" Леонид Федун опубликовал обращение к болельщикам команды, в котором, в частности, заявил, что "настало время отдать полномочия профессионалам".

"Спартак" пять раз становился серебряным призером Чемпионатов России. Регулярно выступал в Лиге чемпионов и Лиге Европы УЕФА. Эти результаты, являющиеся выдающимися для большинства команд РФПЛ, не могут быть удовлетворительными для поклонников самого титулованного клуба нашей страны!

Искренне, всей душой переживаю и болею за судьбу "Спартака" и понимаю, что настало время отдать полномочия профессионалам. Может они будут более удачливы и компетентны и приведут народный клуб к новым титулам", – говорится в обращении, опубликованном на официальном сайте "красно-белых".

Агентству "Р-Спорт" Федун подтвердил подлинность заявления, добавив, что больше "не комментирует футбольные вопросы".

Леонид Федун является владельцем "красно-белых" с 2003 года, с тех пор "Спартак" пять раз становился серебряным призером чемпионатов России и несколько раз выступал в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

При Федуне "Спартак" впервые в своей истории получил собственный стадион, который был построен в 2014 году и получил название "Открытие Арена".